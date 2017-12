Zmiany w polityce mieszkaniowej już od 1 marca 2018 r.

Rząd przyjął w czwartek projekt ustawy, dotyczącej m.in. wsparcia mieszkaniowego, kierowanego do osób o niskich i przeciętnych dochodach - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Dodano, że to element Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Chodzi o przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa projekt nowelizacji ustaw: o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmiany Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

"To bardzo potrzebna nowelizacja, która pozwoli prowadzić gminom rozważną politykę mieszkaniową" - powiedział cytowany w czwartkowym komunikacie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. "Ułatwiamy w nowelizacji wykorzystanie środków wspierających tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy i wprowadzamy najem socjalny. Gminy będą mogły wynająć lub podnająć w ramach najmu socjalnego każdy lokal spełniający wymogi ustawowe, co to powinno zmniejszyć niedobór lokali socjalnych" – dodał Adamczyk.

Projekt wprowadza m.in. zmiany dotyczące zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Proponowane zmiany mają np. pozwolić gminom na ubieganie się o dofinansowanie bez dotychczasowego warunku wydzielenia z gminnego zasobu odpowiedniej liczby lokali socjalnych.

Projekt przewiduje też bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, polegającego na udziale gminy i związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali przez innego inwestora.

Projekt nowelizacji ustawy jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r. Program koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu.

W projektowanej nowelizacji zaproponowano objęcie wsparciem tworzenie tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem w przypadku realizacji wyroku o eksmisji z lokalu. Dotyczyć to będzie sytuacji, w których dłużnikowi nie zostało przyznane przez sąd prawo do umowy najmu socjalnego.

"Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy istniejących noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie" - poinformował rzecznik MIB Szymon Huptyś. Jak zauważył, umożliwiono jednoczesne finansowanie tych samych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej oraz udzielanie im wsparcia na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy. "Inwestor będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania pod warunkiem, że wsparcie nie będzie obejmować tych samych kosztów przedsięwzięcia, które finansowane są już ze środków unijnych" - dodał Huptyś.

W projektowanej nowelizacji zaproponowano także bezzwrotne wsparcie finansowe, udzielane na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem. Środki przeznaczone będą dla osób o niższych dochodach, tj. takich, które uzyskują dochody zbyt niskie, by zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w warunkach komercyjnych, a zarazem zbyt wysokie, aby ubiegać się o lokal komunalny. "Chodzi o bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane gminom i związkom międzygminnym na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, polegającego na udziale gminy i związku międzygminnego w kosztach tworzenia lokali przez innego inwestora" - powiedział Huptyś.

Nowe prawo powinno wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach – zmiany dotyczące zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wejdą w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Mariusz Polit, Wojciech Krzyczkowski