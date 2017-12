Nielegalne plany miejscowe wciąż obowiązują w wielu gminach

W naszym kraju obowiązują jeszcze dziesiątki uchwał w sprawie planowania i zagospodarowania przestrzennego, które zawierają nielegalne definicje. Samorządy lokalne powinny je jak najszybciej zmienić. W przeciwnym wypadku narażają się, że ich nieważność stwierdzi - np. na wniosek wojewody - sąd administracyjny. Co ważne, nawet wyrok stwierdzający nieważność dwóch czy trzech takich nielegalnych definicji może spowodować, że reszta planu miejscowego, choć legalna, stanie się niemożliwa do wykonania.

Trzy zasady poprawnej legislacji

Po pierwsze: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa powszechnie obowiązującego musi spełniać wymagania stawiane tej kategorii aktów normatywnych oraz odpowiadać standardom legalności. Dlatego też ustawodawca przyjął w art. 28 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.), że naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części.

Po drugie: zasada praworządności wyrażona w art. 7 w zw. z art. 94 Konstytucji RP wymaga, by materia regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała jego zakresu. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu prawa miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego. Co istotne, zgodnie z art. 94 Konstytucji RP regulacje zawarte w akcie prawa miejscowego mają na celu jedynie uzupełnienie przepisów powszechnie obowiązujących rangi ustawowej, kształtujących prawa i obowiązki ich adresatów. Dlatego też uznać należy, że brak jest upoważnienia ustawowego uprawniającego radę gminy do tworzenia definicji lub doprecyzowywania pojęć ustawowych, co potwierdził chociażby NSA w wyroku z 7 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II OSK 170/10).

Po trzecie: organ gminy, uchwalając przepisy prawa miejscowego, powinien przestrzegać regulacji zawartych w załączniku do rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

