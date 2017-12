Prawo do wynagrodzenia chorobowego

Pracownik, który ma 35 lat, otrzymał zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 20 grudnia 2017 r. do 23 stycznia 2018 r. Wcześniej pracownik chorował od 6 do 10 czerwca (5 dni). Jakie świadczenie należy wypłacić pracownikowi, jeżeli na 31 grudnia 2017 r. był uprawniony do wynagrodzenia chorobowego?

reklama reklama

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego:

● od 6 do 10 czerwca (5 dni) i od 20 do 31 grudnia (12 dni) - w ramach limitu za 2017 r.,

● od 1 do 23 stycznia (23 dni) w ramach nowego 33-dniowego limitu przysługującego w 2018 r.

W 2018 r. osobie tej wynagrodzenie chorobowe będzie przysługiwać jeszcze przez 10 dni (tyle pozostanie po odjęciu od 33 dni przysługującego pełnego limitu 23 dni wykorzystanych przez pracownika w styczniu 2018 r.). Jeżeli 31 grudnia 2017 r. pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i do 31 grudnia wykorzystał równo 33 dni lub 14 dni albo mniej niż 33 dni lub 14 dni zwolnienia lekarskiego, to od 1 stycznia 2018 r. nadal ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Okres 33 dni lub 14 dni, za który w 2018 r. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, pracodawca - począwszy od 1 stycznia 2018 r. - będzie liczył od nowa. Nie ma znaczenia, ile dni z 33 dni lub 14 dni limitu w 2017 r. pracownik już wykorzystał.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł:

Świadczenia chorobowe na przełomie roku - pytania i odpowiedzi

Poznaj odpowiedzi na pozostałe pytania.