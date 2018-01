Zmiany w szkolnictwie 2018 r.

Z pierwszym dniem nowego roku weszły w życie zmienione rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczące następujących kwestii:

Zmiany w egzaminie potwierdzającym klasyfikacje w zawodzie

Ujednolicone zostały niektóre przepisy dotyczące szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego klasyfikacje w zawodzie. Uczniowie, słuchacze i absolwenci zarówno ci, którzy rozpoczęli naukę przed 2017 r., jak i po 2017 r., będą zdawali egzaminy na tych samych zasadach. Doprecyzowano przepisy dotyczące danych osobowych w dokumentach egzaminacyjnych, uregulowano kwestie składania deklaracji. Inne zmiany mają charakter porządkowy.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.(Dz.U. 2017, poz. 2416).

Nowe zawody w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Wprowadziliśmy do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego dwa nowe zawody: monter stolarni budowlanej i technik informatyk. Zmiany w tym rozporządzeniu mają też charakter porządkujący. Ujednolicono nazewnictwo i uporządkowano numerację w tabelach dotyczących klasyfikacji.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U. 2017, poz. 2356).

Dotacja celowa za zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Rozporządzenie określa tryb i sposób rozliczania dotacji. Dotacja nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), ale dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

Akt prawny: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz.U. 2017, poz. 2425).

Sposób podziału subwencji oświatowej w 2018 r.

Rozporządzenie zawiera szereg zmian w sposobie naliczania subwencji na rok 2018. Najważniejsze rozwiązania w rozporządzeniu to m.in.: doprecyzowanie sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji. Doprecyzowano niektóre wagi, inne zostały zmienione. Dodana została nowa waga „za zdany egzamin” dla uczniów w liceum dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny, uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie, uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych. Najważniejsze z nich to:

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r.,

planowane zmiany wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli,

zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zmieniono zakres naliczania subwencji na uczniów tzw. małych szkół. Została zwiększona wartość wagi dla uczniów małych szkół z 0,18 na 0,2 (z 1 052 zł do 1 169 zł).

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. (Dz.U. 2017, poz. 2395).

Inne formy wychowania przedszkolnego (rodzaje, warunki tworzenia, sposób ich działania)

Lokal żłobka lub klubu dziecięcego może mieścić się w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się inna forma wychowania przedszkolnego. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymagania zostają bez zmian. Co oznacza, że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal innej formy wychowania przedszkolnego, występowały inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

Zmiany w rozporządzeniu mają charakter porządkujący. Zapisy należało dostosować do nowego stanu prawnego, gdyż od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie przepis (art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) mówiący o tym, że formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolami także w przypadku, gdy znajdują się one w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa. Głównym celem zmian jest zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. (Dz.U. 2017, poz. 2446).

Wymagania przeciwpożarowe dla oddziałów przedszkolnych

Lokal żłobka lub klubu dziecięcego będzie mógł się mieścić się w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się lokal oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej lub lokal przedszkola utworzonego w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. W pozostałym zakresie dotychczasowe wymagania pozostają bez zmian. Oznacza to, że nie będzie możliwe, aby w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal oddziału przedszkolnego lub przedszkola regulowanego tym rozporządzeniem, występowały inne lokale, w których są prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, a także inne oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych.

Zmiany w rozporządzeniu mają charakter porządkujący. Przepisy zostały dostosowane do nowego stanu prawnego, gdyż od 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie przepis (art. 9b ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), zgodnie z którym formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym budynku z przedszkolami, także w przypadku, gdy znajdują się one w jednej strefie pożarowej, bez względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa.

Akt prawny: Rozporządzenie MEN z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole. (Dz.U. 2017, poz. 2445).