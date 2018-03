„Prawidłowa i efektywna konstrukcja powierzeniowa  w finansowaniu usług publicznych – jak bezpiecznie wykorzystać in-house” - seminarium samorządowe

To ostatnie możliwe jest od początku 2017 roku, kiedy to w polskim systemie prawnym pojawiła się możliwość stosowania tzw. zamówienia in-house, czyli zlecania obowiązku wykonywania zadań publicznych dla podmiotu należącego do danej jednostki samorządu terytorialnego. Nowe możliwości wykorzystała Gdynia, w której od 2009 roku z powodzeniem funkcjonuje powierzenie w komunikacji miejskiej (takie rozwiązanie było możliwe zanim konstrukcja powierzeniowa weszła do powszechnego użytku), dzięki któremu możliwe było przeprowadzenie istotnych inwestycji taborowych. Nie byłoby to realne bez zastosowania poprawnie sformułowanego powierzenia, które pozwala na zwiększenie efektywności oraz kontrolę jakości świadczonych usług publicznych.

Praktyka pokazuje jednak, że nawet jeśli samorządy przeprowadzają postępowania zgodnie z prawem zamówień publicznych, to częstym problemem jest zapewnienie zgodności z regulacjami pomocy publicznej oraz brak lub niewystarczające umiejętności wykorzystania posiadanej konstrukcji powierzeniowej do pozyskania korzystnego finansowania.

Dla samorządów korzystanie z możliwości, jakie daje konstrukcja powierzeniowa, oznacza ustabilizowanie rozwoju gospodarki komunalnej nawet na dekadę i tym samym daje możliwość racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Gdynia, jako pozytywny przykład skutecznego wdrożenia konstrukcji powierzeniowej zarówno w zakresie transportu miejskiego jak również w odniesieniu Centrum Nauki EXPERYMENT przyjęła rolę gospodarza seminarium dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa, podczas którego poznają oni warunki konieczne dla inwestycyjnego sukcesu poza środkami unijnymi.

Seminarium organizowane przez Miasto Gdynia, COMPER Fornalczyk i Wspólnicy oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, skierowane jest do przedstawicieli samorządów i podmiotów komunalnych województwa pomorskiego [1]. Seminarium odbędzie się 7 marca 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w budynku III w Sali Morskiej.

Program seminarium:

Rejestracja i poranna kawa 8:30 – 9:00 Powitanie uczestników Katarzyna Gruszecka-Spychała

– Wiceprezydent Miasta Gdyni 9:00 – 9:15 Doświadczenia powierzeniowe Gdyni na przykładzie publicznego transportu zbiorowego Mariusz Horoń – Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów i Marketingu Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Jarosław Rędziak – Główny Specjalista Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Gdyni 9:15 – 9:45 Rola konstrukcji powierzeniowej wykonywaniu zadań własnych gminy Tomasz Szpinda – Główny Specjalista Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Gdyni 9:45 – 10:15 Zapraszamy na kawę

i ciastka 10:15 – 10:30 Procedura powierzenia @ PZP – krok po kroku Adw. Jakub Miziołek – Adwokat 10:30 – 11:00 Zasady finansowania usług powierzonych Maciej Fornalczyk – COMPER, CEO, Partner Założyciel 11:00 – 11:45 Zapraszamy na drugą kawę i kolejne ciastka 11:45 – 12:00 Możliwości finansowania „powierzonych” inwestycji Mariusz Denkiewicz – Bank Gospodarstwa Krajowego, Dyrektor Biura Analiz i Strukturyzacji Transakcji, Departament Sektora Samorządowego 12:00 – 12:45 Uwarunkowania księgowe rozliczania rekompensaty Piotr Kulczycki – COMPER, Specjalista ds. pomocy publicznej 12:45 – 13:15 Regeneracja przy posiłku 13:15 – 14:15 Współistnienie powierzenia i wolnego rynku – czy jest to możliwe Prof. Anna Fornalczyk, COMPER, Partner Założyciel, Prof. Olgierd Wyszomirski (Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni) 14:15 – 15:00 Konstrukcja powierzeniowa – szansa czy zagrożenie Panel dyskusyjny (UOKiK d/Gdańsk, Ministerstwo Rozwoju, PKM sp. z o.o., Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., BGK, Prof. Anna Fornalczyk – moderator) 15:00 – 15:30 Podsumowanie

i zamknięcie seminarium Jerzy Cieśliński – Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Maciej Fornalczyk – COMPER, CEO, Partner Założyciel 15:30 – 15:45

Dla kogo?

Powierzane usługi są finansowane z budżetów publicznych, ale są również plasowane w przestrzeni ekonomicznej. seminarium adresowane jest więc do wszystkich podmiotów działających na styku finansów publicznych i rynku:

departamentów: skarbu, komunalne, kultury, zdrowia i nadzoru właścicielskiego gmin

i powiatów województwa Pomorskiego,

i powiatów województwa Pomorskiego, departamentów: skarbu, merytoryczne i nadzoru właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oraz spółek samorządów terytorialnych zajmujących się np.: transportem zbiorowym, zagospodarowaniem odpadów komunalnych, odbiorem odpadów komunalnych, dostawą wody i odbiorem ścieków, kulturą, sportem i rekreacją, ochroną zdrowia, utrzymaniem (letnim i zimowym) przestrzeni miejskiej, rozwojem regionalnym.



Korzyści z uczestnictwa w seminarium

Efektywne wykorzystanie „konstrukcji powierzeniowej” pozwoli na skuteczne prowadzenie gospodarki komunalnej, przy jednoczesnym wykorzystaniu środków oferowanych na rynku finansowym. Organizowane seminarium przybliży uwarunkowania, jakie musi spełnić samorząd w celu udzielenia zamówienia in-house, aby:

zwiększyć zakres działalności własnego podmiotu (spółki komunalnej, jednostki samorządowej),

ustabilizować gospodarkę komunalną na swoim terenie,

zabezpieczyć finansowanie działalności własnego podmiotu,

pozyskać szersze możliwości finansowania działalności,

zabezpieczyć zgodność z regulacjami prawnymi udzielanego finansowania,

zniwelować ryzyko prowadzonej działalności komunalnej,

aktywnie odpowiadać na zapotrzebowania społeczności lokalnej.

Uczestnicy seminarium zdobędą wiedzę na temat koniecznych do przeprowadzenia działań oraz warunków, jakie muszą być spełnione w celu prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia konstrukcji powierzeniowej. Otrzymają również konkretne wskazówki, w jaki sposób należy weryfikować poprawność wykonywania powierzenia, w tym jak kontrolować prawidłowość finansowania takiego zlecenia.

[1] Zaproszenia zostały skierowane również do niektórych przedstawicieli samorządów z województw: Warmińsko – Mazurskiego oraz Kujawsko – Pomorskiego.