Kary administracyjne dla podmiotów wprowadzających do obrotu urządzenia spalające paliwa gazowe już od 21 kwietnia 2018 r.

Ustawa, jak poinformował PAP resort przedsiębiorczości i technologii, jest nowelizowana ze względu na konieczność dostosowania polskiego prawa do unijnego.

"Państwa członkowskie UE mają obowiązek ustanowić i notyfikować w Komisji Europejskiej – do 21 marca 2018 r., a następnie stosować od 21 kwietnia 2018 r. – przepisy dotyczące sankcji za naruszanie przez podmioty gospodarcze rozporządzeń europejskich w sprawach: urządzeń kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób, środków ochrony indywidualnej, urządzeń spalających paliwa gazowe" - czytamy w informacji MPiT.

"Rozporządzenia te zastąpią obowiązujące dyrektywy, a wyroby których dotyczą zostaną włączone do ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, mającej zastosowanie do wyrobów regulowanych prawem unijnym – zgodnym z Nowymi Ramami Prawnymi (NLF). Oznacza to wyłączenie tych wyrobów z ustawy o systemie oceny zgodności" - dodaje MPiT.

W myśl projektu do wyrobów, wskazanych w rozporządzeniach europejskich (chodzi o koleje linowe, środki ochrony indywidualnej, urządzenia spalające paliwa gazowe), zostanie zastosowany system administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia przepisów, związanych z ich wprowadzaniem do obrotu. (PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

edytor: Jacek Ensztein