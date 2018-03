Zmiany w "opiece 75+"

Trwa dodatkowy nabór do programu. Gminy do 30 marca 2018 r. mogą składać do urzędów wojewódzkich informację o zapotrzebowaniu na środki na dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+”. Dzięki rozszerzeniu grupy adresatów programu więcej gmin będzie mogło skorzystać z dofinansowania.

Zmieniły się zasady programu „Opieka 75+” – edycja 2018. Teraz skorzystać mogą z niego także większe gminy, do 40 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze samodzielnie.

Cel programu

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 40 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie.

Kto może skorzystać z programu?

Osoby samotne w wieku 75 lat i więcej.

Na co należy przeznaczyć pieniądze?

Na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku).

Na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.