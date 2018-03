Zakaz udziału dzieci w polowaniach

Zakaz udziału nieletnich do 18. roku życia w polowaniach, zwiększenie do 150 m odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, możliwość wyłączenia swojej ziemi z polowań - m.in. takie rozwiązania przewiduje znowelizowane we wtorek przez Sejm Prawo łowieckie.

Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 221 posłów, 196 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Nowelizacja przewiduje ponadto zwiększenie nadzoru ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim, czy rozwiązania dotyczące szacowania i wypłat odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną.

Nowe prawo zakaże ponadto wykorzystywania żywych zwierząt w szkoleniu psów myśliwskich. (PAP)

