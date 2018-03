Błędy prawodawców lokalnych podczas tworzenia aktów prawa miejscowego

Najczęstszym błędem, jaki prawodawcy lokalni popełniają w tym fragmencie uchwały, jest przywołanie w błędnej kolejności przepisów, które stanowią podstawę prawną aktu przyjmowanego przez radę (sejmik).

W 99% uchwał zauważamy, że jako pierwszy przywołany jest konkretny przepis z ustawy o samorządzie gminnym, a następnie przywołane są przepisy innej (lub innych) ustaw szczegółowych. Taka kolejność jest prawie zawsze kolejnością nieprawidłową. Musimy bowiem pamiętać, że w podstawie prawnej uchwały zawsze jako pierwszy przywołujemy przepis z ustawy (lub innego aktu normatywnego, gdy uchwała nie jest aktem prawa miejscowego), który jest najściślej związany z przedmiotem uchwały.

Na marginesie chciałbym tylko przypomnieć, iż w podstawie prawnej uchwały możemy przywołać nie tylko przepis ustawy, która już weszła w życie, ale i przepis ustawy (lub innego aktu normatywnego powszechnie obowiązującego), która co prawda nie weszła jeszcze w życie, ale została już ogłoszona. Musimy w tym wypadku przestrzegać jedynie zasady wyrażonej w § 128 r.z.t.p., zgodnie z którą rozporządzenie (w naszym przypadku uchwałę) można wydać po dniu ogłoszenia ustawy, w której jest zamieszczony przepis upoważniający do jego wydania, a przed dniem wejścia w życie tej ustawy. W tym przypadku termin wejścia w życie rozporządzenia (w naszym przypadku uchwały) wyznacza się na dzień nie wcześniejszy niż dzień wejścia w życie ustawy upoważniającej do wydania tego rozporządzenia (w naszym przypadku uchwały).

Ponadto, co bardzo ważne, tytuł ustawy, w której jest zamieszczony przepis upoważniający, wraz z oznaczeniem dziennika urzędowego, w którym została ogłoszona ta ustawa i jej zmiany albo ostatni tekst jednolity i jego zmiany, przytacza się tylko w podstawie prawnej uchwały, a w treści uchwały ustawę tę powołuje się skrótowo, przytaczając tylko jej tytuł (§ 123 r.z.t.p.). Pamiętajmy również, że w podstawie prawnej uchwały, w której przywołujemy Dzienniki Urzędowe, nie musimy przywoływać wszystkich dzienników, w których opublikowane są zmiany do tekstów pierwotnych lub tekstów jednolitych ustaw, wystarczy że przywołamy np. Dziennik Ustaw, w którym opublikowano tekst jednolity lub tekst pierwotny ustawy i zakończymy słowami: z późn. zm. (skrót ze zm. jest skrótem nieprawidłowym - niezgodnym z § 158 ust. 5 r.z.t.p.).

Oczywiście omówione wyżej błędy popełniane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (JST) nie prowadzą do uznania uchwały za akt nieważny. Wskazują jednak organowi nadzoru (zazwyczaj będzie to wojewoda), że ma do czynienia z uchwałą gorszej jakości, która została niechlujnie przygotowana. Co więcej, brak w uchwale właściwej podstawy prawnej nie zawsze prowadzi do uznania jej za akt nielegalny.

