Uchwalenie bądź zmiana planu miejscowego może wpływać na wartość nieruchomości

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub z części tej nieruchomości w sposób dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, to właściciel tej nieruchomości (lub jej użytkownik wieczysty) może złożyć do gminy określone żądania. Wskazuje je art. 36 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Będą one polegać (w zależności od wyboru dokonanego przez właściciela nieruchomości) albo na domaganiu się odszkodowania w formie pieniężnej, albo wykupienia objętej planem nieruchomości (lub jej części).

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest fakultatywne. Zależy tylko od woli rady gminy. Jednocześnie właściciel, który nie chce obniżenia wartości nieruchomości, nie może (tylko z tego powodu) zablokować procedury planistycznej.

Co więcej, właściciele nieruchomości nie muszą być informowani osobiście przez władze gminy o pracach nad planem. Powinni się o nich sami dowiedzieć i wówczas mogą wyrazić swoje stanowisko w formie uwag w trakcie konsultacji społecznych. W sytuacji gdy plan prowadzi do obniżenia wartości nieruchomości, art. 36 ust. 1 u.p.z.p. art. 36 ust. 1 u.p.z.p. znajdzie zastosowanie w każdym z przypadków. Zarówno gdy plan miejscowy pozbawia jakiejkolwiek możliwości zagospodarowania nieruchomości, jak również gdy ogranicza możliwość określonego korzystania z gruntu (np. najpierw jest możliwość wznoszenia każdej zabudowy mieszkaniowej, a po wejściu w życie planu miejscowego tylko zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Odszkodowanie obejmuje nie tylko przypadek, w którym plan miejscowy pokrzyżował właścicielowi nieruchomości realizację rzeczywistego zamierzenia budowlanego, ale także odebrał mu tylko potencjalną możliwość określonego zagospodarowania nieruchomości (niezależnie od tego, czy właściciel chciał, czy nie chciał realizacji danej inwestycji).

