Samorządy wspierają tworzenie spółdzielni socjalnych

31 marca br. wchodzą w życie przepisy uchwalonej 15 grudnia 2017 r. nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych (dalej: nowelizacja). Jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych jej przepisami jest dodany do ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (dalej: u.s.s.) art. 15c. Przepis ten wskazuje, że spółdzielnie socjalne, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych, są obowiązane poddać się pierwszej lustracji, o której mowa w ustawie z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.

Koszty takiej lustracji mogą zostać spółdzielni socjalnej zrefundowane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Aby wsparcie w tej formie zostało spółdzielni socjalnej udzielone konieczne jest podjęcie przez radę gminy (powiatu) sejmik województwa stosownej uchwały. Refundacja kosztów lustracji to niejedyna forma wsparcia, jaką jednostka samorządu terytorialnego może spółdzielni socjalnej udzielić. Pozostałe to: dotacje; pożyczki; poręczenia oraz usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, ekonomicznym, prawnym i marketingowym. Każda z wymienionych form wsparcia wymaga podjęcia uchwały przez właściwą radę (sejmik).

Trzeba także pamiętać, że wsparcie udzielane spółdzielni socjalnej przez gminę (powiat, województwo samorządowe) i na podstawie stosownej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego udzielane jest jako pomoc de minimis. Jest to zatem rodzaj pomocy publicznej. Pomoc de minimis może być udzielona na podstawie programu pomocowego, czyli aktu normatywnego (np. ustawy, rozporządzenia), albo jako pomoc indywidualna (na podstawie wniosku indywidualnego). Swym zasięgiem obejmuje nie tylko dotacje, ale również wiele innych form wsparcia. Można do nich zaliczyć: zwolnienia od opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do KRS, a także od wniosków o zmianę wpisu oraz za ogłoszenie tych wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

