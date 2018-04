Pilotażowy program walki ze smogiem

Pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Piotr Woźny skierował do konsultacji projekt noweli o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który umożliwi realizację pilotażowego programu Stop Smog - poinformowało we wtorek PAP Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 16 kwietnia.

Według MPiT program skierowany jest do 33 miast; pilotaż obejmie 23 miasta do 100 tys. mieszkańców, a dla pozostałych 10 miast powstaną indywidualne, skrojone pod ich potrzeby modele współpracy.

"Uchwalenie tej ustawy umożliwi realizację programu pilotażowego Stop Smog, zakładającego współpracę rządu z 33 polskimi miastami umieszczonymi przez Światową Organizację Zdrowia w 2016 r. na liście 50 miast w Europie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem" - zaznaczył resort. Miasta z listy WHO zlokalizowane są na terenie województw małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, łódzkiego, opolskiego oraz kujawsko-pomorskiego.

„Naszym celem jest pomoc tym miastom w przeprowadzeniu i sfinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych należących do najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Dlatego do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy nie tylko władze wszystkich 33 miast z listy Światowej Organizacji Zdrowia, ale również marszałków województw, na terenie których zlokalizowane są te miasta” – podkreślił, cytowany w komunikacie, Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Jak wskazało MPiT, jest to realizacja zapowiedzi złożonej w lutym podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego poświęconej prezentacji założeń programu Stop Smog. Woźny wówczas zapowiedział, że rząd zakłada, iż wygra walkę ze smogiem w dziewięć lat - do 2027 roku.

Nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów da podstawę do uruchomienia 180 mln zł z Funduszu Termomodernizacji. Według wcześniejszych zapowiedzi cały program termomodernizacji w 23 gminach ma kosztować ok. 750 mln zł. Termomodernizacja ma objąć ok. 15-16 tys. domów, a inwestycje mają ruszyć w sierpniu. Do końca czerwca br. ma zostać podpisana umowa między rządem a gminą Skawina przewidująca termomodernizację w ciągu 3 lat ok. 15 proc. domów jednorodzinnych w tej gminie (ok. 1 tys. z 6 tys.).

Resort przedsiębiorczości i technologii dodał, że doświadczenia wyniesione z pilotażu zostaną później wykorzystane w opracowaniu ogólnokrajowego programu termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Celem programu pilotażowego jest też "zoptymalizowanie wydatkowania wszystkich środków publicznych, które są dostępne w perspektywie budżetowej 2014–2020 na poprawę jakości powietrza w Polsce". Rząd chciałby ponadto, by w przyszłej perspektywie na lata 2021-2027 tak ustalić warunki z KE, by dostępne pieniądze, można było przeznaczyć również na walkę ze smogiem.

Woźny, oceniając obecne programy antysmogowe, zwracał uwagę, że obecnie często się zdarza, że pomoc nie trafia do tych, którzy jej potrzebują, czyli tych najbiedniejszych, których nie stać np. na wymianę pieca.

Z kolei minister środowiska Henryk Kowalczyk w niedawnej rozmowie z PAP zapowiedział, że w połowie kwietnia mają zakończyć się prace nad nowym programem antysmogowym przygotowywanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z nim ocieplenie domów będzie wiązało się z wymianą pieców; dla najuboższych - będą dopłaty, dla zamożniejszych - podatkowa ulga inwestycyjna. Budżet programu na 10 lat ma wynosić ok. 25 mld zł, większość środków - 18 mld zł - ma pochodzić z NFOŚiGW. (PAP)

autor: Michał Boroń

edytor: Sonia Sobczyk