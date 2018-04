Odpowiedź: Żadna ustawa nie wprowadza generalnego zakazu używania fajerwerków. Nie ma także przepisu rangi ustawowej, który wprost by stanowił, że fajerwerki legalnie można używać jedynie 31 grudnia i 1 stycznia. Regulacji takich nie zawiera w szczególności ustawa z 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej: u.m.w.). Jednocześnie z przepisów tej ustawy wynika, że na używanie fajerwerków (a konkretnie określonych rodzajów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego) może być wymagane zezwolenie. Trzeba jednak pamiętać, że używając fajerwerków, możemy narazić się na odpowiedzialność za wykroczenie.

Zasady używania fajerwerków reguluje też prawo miejscowe

