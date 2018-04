100 tys. zł dla Lasów Państwowych w Wielkopolsce

Ponad 100 tys. zł ze środków unijnych przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania edukacyjne regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Chodzi o produkcję filmów nt. ochrony przyrody na obszarach Natura 2000.

W siedzibie NFOŚiGW w Warszawie podpisano umowę przekazania na ten projekt unijnej dotacji, stanowiącej 85 proc. jego kosztów całkowitych.

W ramach tego przedsięwzięcia powstanie dziesięć 15-minutowych filmów opisujących zasoby i atrakcje turystyczno-przyrodnicze obszarów chronionych w północnej Wielkopolsce. Filmy będą emitowane raz w miesiącu, w wieczornym czasie najwyższej oglądalności, w regionalnej telewizji, która dociera do 500 tys. odbiorców.

"Chcemy poprzez projekcje filmowe dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. To, co robimy w naszych ośrodkach, trafia głównie do dzieci i młodzieży, ale przyrodę konsumują również ludzie dorośli. Niestety, wiedza na przykład o tym, co w lesie można, a czego nie można robić, jest ciągle w społeczeństwie dość słaba, zwłaszcza w większych miastach. Ludzie czują się w lesie niepewnie, a tak być nie powinno. Przez ten program edukacyjny zamierzamy pokazać, że las może być miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich" - powiedział dyrektor RDLP w Pile Ryszard Standio.

W filmach zostaną zawarte m.in. elementy instruktażu dla okolicznych mieszkańców i turystów na temat zasad poruszania się po obszarach objętych ochroną przyrodniczą oraz możliwości właściwego korzystania z ich atrakcji. Sporządzony materiał filmowy będzie mógł również służyć jako samodzielny przekaz edukacyjny, promujący ofertę turystyczną obszarów chronionych włączonych do sieci Natura 2000, a podległych RDLP w Pile.

Projekt będzie finansowany przez NFOŚiGW z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna", które jest wprowadzane w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska