Problemy szkolnych stołówek

Dwie trzecie rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych w Polsce, którzy wzięli udział w badaniu "Ocena stanu szkolnych stołówek" (1), deklaruje, że ich dzieci jedzą obiady w szkolnych stołówkach. Równocześnie aż 95% ankietowanych nie zwraca uwagi na stan stołówek przy wyborze szkoły dla dziecka.

Ponadto więcej niż jedna trzecia badanych rodziców (35%) wskazuje, że ich dziecko nie zjada całej porcji obiadu w szkolnej stołówce. Zdaniem ankietowanych, za taką sytuację odpowiadają m.in. funkcjonalne i estetyczne mankamenty stołówek oraz zbyt krótka przerwa obiadowa. To z kolei wpływa na niedojadanie posiłków, marnowanie żywności i utrwalanie złych nawyków wśród uczniów, no co wskazują Banki Żywności.

reklama reklama

Zobacz: Oświata

Czego brakuje szkolnym stołówkom?

Badanie zrealizowane na potrzeby programu "Extra Szkolna Stołówka" (2) pokazuje, że 32% rodziców uważa, że stołówka nie jest komfortowym miejscem do zjedzenia posiłku lub nie ma na ten temat wiedzy. Wśród mankamentów badani rodzice wskazują braki w funkcjonalności, zbyt małą przestrzeń stołówki, brak komfortowego miejsca do zjedzenia posiłku, brak wystarczającej liczby miejsc siedzących czy niedopasowanie wysokości stołów i krzeseł do wieku dzieci oraz za małą przestrzeń przy stole. Ankietowani zwracają także uwagę na braki w wyposażeniu: brak serwetek papierowych i tac oraz nieestetyczne wnętrze stołówki.

Zobacz: Reforma oświaty

Zbyt krótka przerwa obiadowa

Aż 59% badanych przyznało, że przerwa obiadowa w szkole dziecka nie jest wystarczająco długa, by uczeń mógł zjeść komfortowo posiłek. Na ten aspekt zwraca także uwagę Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności, partnera społecznego programu "Extra Szkolna Stołówka": "O tym, że jedzenie w pośpiechu nie jest zdrowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Co więcej, konsekwencją zbyt krótkiej przerwy obiadowej jest zostawianie przez uczniów niedojedzonych obiadów, co przyczynia się do marnowania żywności".

"Extra Szkolna Stołówka" to program edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, którego partnerem społecznym jest Federacja Polskich Banków Żywności. Jego celem jest polepszenie warunków, w jakich dzieci w szkołach spożywają posiłki oraz edukacja w zakresie właściwego gospodarowania żywnością.

1. "Ocena stanu szkolnych stołówek", CEM, Marzec 2018, n=253, cała Polska, badanie przeprowadzone na potrzeby programu "Extra Szkolna Stołówka".

2. Jw.

Źródło informacji: Program Extra Szkolna Stołówka