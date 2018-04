Bon żłobkowy 2018 - wyższe kryterium dochodowe

2883 złotych - do takiej kwoty warszawscy radni chcą podnieść kryterium dochodowe dla mieszkańców Warszawy, ubiegających się o warszawski bon żłobkowy. Decyzja ma zapaść na czwartkowej sesji Rady Miasta.

"W czwartek na sesji Rady Miasta (przedstawimy) przygotowany przez nas projekt uchwały, który dotyczy zwiększenia kryterium dochodowego i ulepszenia funkcjonowania warszawskiego bonu żłobkowego" - poinformował na wtorkowej konferencji prasowej dyrektor biura pomocy i projektów społecznych Tomasz Pactwa.

Podkreślił, że podstawową zmianą jest kryterium dostępu. "Bon nie jest adresowany do wszystkich - istnieje kryterium dochodowe na członka gospodarstwa domowego. Do tej pory było to niespełna 2 tys. złotych; teraz ma być niespełna 3 tys. złotych" - podkreślił Pactwa. Dodał, że "pozostałe zmiany mają charakter techniczny, żeby usprawnić prace, wnioskowanie i wydawanie decyzji administracyjnych".

Z komunikatu Urzędu m.st. Warszawy wynika, że kwota ta wyniesie 2883 zł. netto.

Dotychczas wsparcie finansowe w postaci warszawskiego bonu żłobkowego o wysokości 400 złotych miesięcznie otrzymywali rodzice, którzy pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie, nie są na urlopie wychowawczym, spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny, a ich dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w publicznym żłobku lub chodzi do miejskiej placówki.

Aby otrzymać bon, należy zrezygnować z miejsca w publicznym żłobku lub z oczekiwania na to miejsce. Bon przyznawany jest na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie później jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3. rok życia.

Jak informuje Urząd m.st. Warszawy w komunikacie prasowym, w tym roku miasto przeznaczyło na warszawski bon żłobkowy 21 mln złotych. Łącznie, w latach 2018-2022 na ten cel stolica zabezpieczyła ponad 100 mln złotych.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk