300 zł na wyprawkę dla ucznie już w 2018 r.

Uczniowie na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali podręczniki i ćwiczenia bezpłatnie. Są one finansowane z budżetu państwa. W 2018 r. z budżetu przeznaczyliśmy na ten cel 404 mln zł. Dodatkowo od sierpnia br. ruszy program wsparcia dla uczniów „Dobry start”, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat.

Co roku, w sierpniu na każde uczące się dziecko rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia. Program będzie powszechny. To rodzice zdecydują, na co wydać te pieniądze. Jednym słowem darmowe podręczniki plus 300 zł na każde dziecko w szkole.

Wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz w okresie przejściowym (w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019) uczący się w gimnazjach otrzymują bezpłatne podręczniki lub materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jak również materiały ćwiczeniowe.

W roku 2017 dotacja celowa została udzielona na podręczniki do nowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klas I, IV i VII szkoły podstawowej. W 2017 r. została również udzielona dotacja celowa na podręczniki do dotychczasowej podstawy programowej lub materiały edukacyjne dla klasy VI szkoły podstawowej oraz dla klasy III gimnazjum. Ponadto w 2017 r. została udzielona dotacja na materiały ćwiczeniowe dla klas I-VII szkoły podstawowej i klas II-III dotychczasowego gimnazjum.

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w miejsce podręczników do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkół podstawowych zapewnianych dotychczas przez MEN, jest udzielana sukcesywnie dotacja do wysokości 75 zł na ucznia – na podręczniki lub materiały edukacyjne do tych zajęć, w tym na podręcznik lub materiał edukacyjny do języka obcego.

Kwoty dotacji na wyposażenie pozostałych klas szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne wynoszą:

dla klasy IV – do wysokości 140 zł na ucznia,

dla klas V i VI – do wysokości 180 zł na ucznia,

dla klas VII i VIII – do wysokości 250 zł na ucznia.

Dotacja na materiały ćwiczeniowe, tak jak dotychczas, jest udzielana corocznie w wysokości 50 zł na ucznia klas I-III i w wysokości 25 zł na ucznia klas IV-VIII.

Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego. Na realizację tego zadania jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotację celową z budżetu państwa.

W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego dotację celową udziela się na ich wniosek. Oznacza to, że szkoły takie mają prawo wnioskować (do właściwej jednostki samorządu terytorialnego) o dotację na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, ale nie mają takiego obowiązku. W takim wypadku rodzice kupują podręczniki i materiały we własnym zakresie.

Warto podkreślić, że w związku z licznymi postulatami dyrektorów szkół oraz samorządów w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziliśmy zmiany dotyczące rozliczania wykorzystania dotacji podręcznikowej. Zgodnie z nowymi przepisami dotacja naliczana będzie i przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowanych w zależności od etapu edukacyjnego. Szkoła będzie miała do wykorzystania łączną kwotę dotacji i dyrektor szkoły zdecyduje o podziale pieniędzy na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla danej klasy. Oznacza to, że dyrektor szkoły, w uzasadnionych przypadkach, może zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia, tj. dokonać przesunięć środków finansowych między odpowiednimi klasami.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej