Egzamin maturalny 2018

Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w tym roku główna sesja egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana w dniach od 4 do 25 maja. W terminach od 4 do 23 maja br. będzie odbywała się część pisemna. Część ustna została zaplanowana od 5 do 25 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w nowej formule będzie przeprowadzana od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja).

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego został zamieszczony na stronie CKE

Przypominamy, że każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne. Pierwsza – o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego odbywa się w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

W maju 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach.

Do egzaminu w „nowej” formule przystąpią:

a) tegoroczni (2018) absolwenci liceum ogólnokształcącego i technikum (ok. 272 600 osób)

b) absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2015–2017 oraz absolwenci technikum z lat 2016–2017, którzy zdecydowali się:

przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 5 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 43 400 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 80 egzaminów w części ustnej oraz ok. 11 500 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 6 000 egzaminów w części ustnej oraz ok. 109 500 egzaminów w części pisemnej)

c) absolwenci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (ok. 380 egzaminów).

Do egzaminu w „starej” formule przystąpią: absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2014 oraz absolwenci technikum z lat 2006–2015, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (ok. 1 700 osób) lub zdecydowali się:

przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach (ok. 3 900 egzaminów w części ustnej oraz ok. 13 400 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu (ok. 50 egzaminów w części ustnej oraz ok. 3 400 egzaminów w części pisemnej) lub

przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby podwyższyć jego wynik (ok. 390 egzaminów w części ustnej oraz ok. 6 600 egzaminów w części pisemnej).

Zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych odpowiednio:

w przypadku egzaminu w „nowej” formule – w wymaganiach podstawy programowej kształcenia ogólnego w przypadku egzaminu w „starej” formule – w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Wszystkie arkusze egzaminacyjne służące do przeprowadzenia egzaminu w „nowej” formule są wyraźnie oznaczone na stronie tytułowej poprzez czerwony pionowy pasek wzdłuż prawej krawędzi arkusza, na którym widnieje napis „NOWA FORMUŁA”.

Około 272 600 zdających, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące lub technikum w roku szkolnym 2017/2018, przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

w części pisemnej:

język polski – na poziomie podstawowym,

matematyka – na poziomie podstawowym,

język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,

język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej),

w części ustnej:

język polski – bez określania poziomu,

język obcy nowożytny – bez określania poziomu,

język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Osoby przystępujące do egzaminu w „nowej” formule, zgodnie z zasadami jego przeprowadzania, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Każdy absolwent może również przystąpić do egzaminu maturalnego z maksymalnie kolejnych pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez szkoły wyższe.

Poniżej przedstawiony został odsetek zdających względem liczby egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których przystąpienie zdający ci zadeklarowali.

Liczba egzaminów z przedmiotów dodatkowych Egzamin w „nowej” formule(wyłącznie absolwenci z 2018 r.) 1 (obowiązkowy) 45,6% 2 31,1% 3 19,2% 4 3,6% 5 0,4% 6 0,1%

Najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów (absolwentów 2018 r.) egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to:

język angielski – 146 670 osób (53,8% zdających)

geografia – 72 919 osób (26,7% zdających)

matematyka – 69 671 osób (25,5% zdających)

język polski – 54 657 osób (20,0% zdających)

biologia – 50 058 osób (18,4% zdających)

chemia – 27 773 osoby (10,2% zdających)

wiedza o społeczeństwie – 22 980 osób (8,4% zdających)

fizyka – 21 212 osób (7,8% zdających)

historia – 20 641 osób (7,6% zdających)

informatyka – 8 888 osób (3,3% zdających).

Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2018 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała:

444 różnego rodzaju arkusze oraz 86 różnego rodzaju płyt (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu)

oraz (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu) 1 190 zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, regionalnych i etnicznych,

w tym w formach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 3 lipca br. Tego samego dnia (3 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą zamieszczane

na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych zgodnie z następującym harmonogramem:

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00

w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym w obu formułach oraz materiały egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.gov.pl