Kongres Sekretarzy Jednostek Samorządu Terytorialnego

Głównym celem Kongresu jest dyskusja wokół aktualnych wyzwań i problemów związanych z zarządzaniem jednostkami samorządu terytorialnego. Kongres jest miejscem wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń i refleksji nad działalnością samorządów i realizacją zadań publicznych na poziomie lokalnym.

Program Kongresu został opracowany wspólnie z reprezentantami forów sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego działających przy regionalnych ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – zrzeszają one w sumie ponad 700 osób. Spotkanie Sekretarzy to świetna okazja do integracji tego środowiska.

Istotnym elementem programu jest prezentacja Europejskiej Odznaki Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) – którą przyznawać będzie Fundacja na podstawie akredytacji otrzymanej od Rady Europy.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdyni – Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Sopotu – Jacek Karnowski oraz Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - Poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski.

Wystąpienia i prelekcje wygłoszą eksperci z instytucji centralnych m.in. Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W PROGRAMIE:

• Debata RZECZPOSPOLITEJ „ŻYCIE REGIONÓW”: jakość zarządzania w samorządzie terytorialnym • Polskie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wdrażające RODO • Doskonalenie jakości zarządzania w administracji lokalnej - Europejska Odznaka Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) • Dobre praktyki w zakresie systemów oceniania i motywowania pracowników samorządowych • Cyfryzacja w działalności urzędu samorządowego • Partnerstwo Publiczno-Prywatne • Wyzwania dla administracji lokalnej w kontekście wyborów samorządowych • Dobre praktyki wdrażania budżetów partycypacyjnych • Centralna platforma obsługi przetargów

