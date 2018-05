625 tys. zł z UE na turystykę wiejską

Polska Organizacja Turystyczna dostanie z UE 625 tys. zł na promocję turystyki wiejskiej - podała w środę POT. Jak powiedział szef MSiT Witold Bańka, w ramach projektu odbędzie się konkurs na m.in. najlepsze gospodarstwa agroturystyczne czy szlaki kulinarne na terenach wiejskich.

Jak wynika z komunikatu POT, celem programu jest promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Ma to przyczynić się do stworzenia markowych produktów kojarzonych ze wsią i turystyką, a także do aktywizacji mieszkańców wsi.

reklama reklama

"W ramach projektu przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs wyłaniający między innymi najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, oferty wypoczynkowe proponowane przez rolników i szlaki kulinarne na terenach wiejskich" – powiedział, cytowany w komunikacie POT, minister sportu i turystyki Witold Bańka. Jak mówił, nowością jest to, że "do udziału w kampanii promującej wypoczynek na polskiej wsi, zaproszeni zostaną czołowi blogerzy specjalizujący się w tematyce turystycznej".

Jak czytamy w informacji POT, produkty turystyki wiejskiej mają być promowane w mediach społecznościowych i w wybranych ogólnopolskich. Kampania będzie także realizowana za granicą, tam gdzie działają placówki Polskiej Organizacji Turystycznej.

Zobacz: Sport i turystyka

Program będzie realizowany od maja do wrzesień 2018 r.

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rolnego przyznanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

"Przyznanie dofinansowania jest dla nas jasnym sygnałem, iż MRiRW priorytetowo traktuje turystykę na obszarach wiejskich oraz formą docenienia profesjonalizmu naszej organizacji – zaznaczył, cytowany w informacji, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Jak informuje POT, program ma nie tylko ma promować dobre praktyki i wysokie standardy turystyki wiejskiej, ale też rozpowszechniać wiedzę na temat różnego typu innowacyjnych rozwiązań, które można wprowadzić w agroturystyce. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska