Zmiany w ustawie o działach administracji rządowej

Zmiana ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej sprowadza się do przeniesienia spraw „infrastruktury informacji przestrzennej” z działu „informatyzacja” do działu „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”. Zmiany te pozwolą na skupienie w jednym resorcie wszystkich instrumentów (geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu.

Zgodnie z przedmiotową ustawą minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przy pomocy Głównego Geodety Kraju, a nie jak dotychczas minister właściwy do spraw informatyzacji, wykonuje zadania wskazane w art. 18 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informacji przestrzennej).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu zobowiązującego nowego pracodawcę do poinformowania członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw informatyzacji, realizującego zadania w zakresie infrastruktury o tym że staje się członkiem korpusu służby cywilnej zatrudnionym w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

