Ogólnopolska Sieć Edukacyjna już w czerwcu 2018 r.

Już w czerwcu pierwsze szkoły będą podłączone do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - programu Ministerstwa Cyfryzacji, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Operator NASK opublikował pierwszą listę lokalizacji szkół z 5 województw.

- Ogłosiliśmy listę szkół, które w czerwcu i w lipcu uzyskają możliwość skorzystania z bezpłatnego, szybkiego, szerokopasmowego internetu. W tym roku przyłączymy do OSE łącznie 1500 lokalizacji szkół - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zgodnie z ustawą o OSE w 2020 roku wszystkie szkoły w Polsce będą mieć bezpłatny, szybki i bezpieczny internet, a uczniowie i nauczyciele zyskają możliwości korzystania w pełni z nowych form edukacji cyfrowej. Lista pierwszych szkół obejmuje ustalone lokalizacje w pięciu województwach: podlaskim, świętokrzyskim, łódzkim, lubuskim oraz mazowieckim.

Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać się do programu na stronie www.ose.gov.pl. Jeśli szkoła znajduje się na liście, wystarczy wypełnić formularz, następnie operator OSE - państwowy instytut badawczy NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przystąpi do podłączenia szkoły. - Dyrektorzy szkół zostaną również bezpośrednio powiadomieni o możliwości wejścia szkoły do OSE oraz o niezbędnych działaniach, które powinni podjąć, aby zgodnie z planem przeprowadzić podłączenie. NASK poprzez Centrum Kontaktu OSE będzie na każdym etapie wspierać szkoły w procesach formalnych i technicznych - podkreśla Wojciech Kamieniecki, dyrektor NASK PIB.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

