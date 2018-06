Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 3 września, potrwa do 21 czerwca - Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz przyszłego roku szkolnego, m.in. terminy ferii i przerw świątecznych.

Rok szkolny 2017/2018 zakończy się 22 czerwca. Po wakacjach uczniowie wrócą do szkół 3 września, ponieważ 1 września przypada w sobotę.

reklama reklama

W roku szkolnym 2018/2019 pierwsza przerwa w nauce nastąpi po niespełna czterech miesiącach – tradycyjnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia; potrwa od 22 grudnia do 1 stycznia (formalnie rozpocznie się 23 grudnia, a zakończy 31 grudnia, ale 23 grudnia wypada w niedzielę, a 1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym). Uczniowie wrócą do szkoły 2 stycznia - w środę.

6 stycznia - święto Trzech Króli, które jest dniem ustawowo wolnym - w 2019 r. przypada w niedzielę.

Zobacz: Reforma oświaty

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 12 do 27 stycznia będą wypoczywali uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego; od 19 stycznia do 3 lutego - z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego; od 26 10 lutego - z dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego; od 9 do 24 lutego - z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Wiosenna przerwa świąteczna (wielkanocna) potrwa od 18 do 23 kwietnia 2019 r. Wakacje zaczną się 21 czerwca. Kolejny rok szkolny - 2019/2020 - rozpocznie się 2 września.

Terminy przeprowadzenia w roku szkolnym 2018/2019 egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie nie są jeszcze znane. Ustala je i ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z przepisami musi to zrobić do 20 sierpnia.(PAP)

autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka