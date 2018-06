Pozasądowe dochodzenia roszczeń przez pacjentów

Stworzenie nowego pozasądowego modelu dochodzenia roszczeń przez pacjentów, którzy ucierpieli z powodu niepożądanych zdarzeń medycznych, zaproponował Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Rzecznik Praw Pacjenta, który uczestniczył w konferencji "Pacjent i system – zasady działania opieki medycznej" w Warszawie ocenił, że obecny sposób postępowania w sytuacji, kiedy w wyniku leczenia doszło do niepożądanych zdarzeń medycznych, czyli np. zakażenia w szpitalu, bądź innych komplikacji, nie sprawdza się.

Jego zdaniem, konieczne jest stworzenie nowego, wiarygodnego modelu, który umożliwi pacjentowi dochodzenie adekwatnego do poniesionych szkód zadośćuczynienia w wyniku niezamierzonego lub nieoczekiwane zdarzenie w procesie leczenia.

Ponadto, w ocenie Chmielowca państwo powinno wspierać pacjenta w leczeniu po zaistnieniu niepożądanego zdarzenia medycznego. Według RPP, istnieje pilna potrzeba utworzenia systemu umożliwiającego monitorowanie i ocenę całego procesu terapii.

Bartłomiej Chmielowiec, odnosząc się do problemów związanych z realizacją praw pacjenta poinformował, że najwięcej zgłoszeń napływających do RPP dotyczy utrudnień dotyczących dostępu do lekarzy POZ. Na drugim miejscu pod względem liczby zgłoszeń znajdują się skargi związane z wystąpieniem niepożądanych zdarzeń medycznych. Na trzecim – brak dostępu do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, na czwartym – problemu z dostępem do rehabilitacji.

autor: Wojciech Kamiński