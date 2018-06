Program dopłat do czynszów a rozwój lokalny aktywnych gmin

Chociaż program dopłat do czynszów jest kierowany bezpośrednio do najemców, to pomoże w rozwoju lokalnym aktywnych gmin – powiedział PAP wiceszef MIiR Artur Soboń. Dodał, że nowi mieszkańcy to dla gminy udział w przychodach podatkowych: podatku dochodowym i od nieruchomości.

Za projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jak powiedział Soboń, resort inwestycji liczy na to, że do programu dopłat do czynszów, który ma ruszyć od początku 2019 r. rocznie "wejdzie" około 30 tys. nowych umów najmu. Comiesięczne dopłaty będą udzielane pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych osobom, które wynajmą nowe mieszkania albo wynajmą je z opcją dojścia do własności. Według Sobonia aktywność gmin będzie kluczowa dla liczby inwestycji objętych programem.

"Liczba nowych inwestycji mieszkaniowych wzrasta. Wiem, że gminy są bardzo zainteresowane powstaniem nowych mieszkań, bo nowi mieszkańcy to dla gminy udział w przychodach podatkowych: podatku dochodowym i od nieruchomości. Jestem przekonany, że gminy będą poszukiwać inwestorów, z którymi mogą zawrzeć umowy związane z udzielaniem dopłat do czynszów" – powiedział Soboń.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do czynszu. Zakłada on, że nowe inwestycje mieszkaniowe realizowane ze środków inwestorów, przeznaczone na wynajem będą mogły zostać zaoferowane osobom nieposiadającym innego mieszkania, które mają zdolność czynszową. To rozwiązanie ma pomóc w zwiększeniu liczby dostępnych mieszkań na wynajem.

Jak uważają autorzy projektu, dla gmin nowy program będzie szansą na rozwój lokalnego rynku mieszkaniowego.

Pierwszeństwo w dostępie do mieszkań ustalą uwarunkowane lokalnie kryteria wynikające z uchwały rady gminy. Mogą one przewidywać preferencje np. dla rodzin z dziećmi, osób niepełnosprawnych, osób zmieniających miejsce zamieszkania z powodu podjęcia pracy w innej miejscowości.

Nabór najemców lokali mieszkalnych objętych możliwością stosowania dopłat będzie przeprowadzany przez gminę właściwą miejscowo dla inwestycji mieszkaniowej będącej przedmiotem współpracy z inwestorem.

O dopłaty może ubiegać się każda osoba fizyczna, która: jest pierwszym najemcą mieszkania objętego współpracą inwestora z gminą (i zasiedliła je w ciągu 12 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej), wraz z pozostałymi członkami gospodarstwa domowego spełnia warunki ustawowe (dochodowe, majątkowe, związane z używaniem mieszkania), w tym: osiąga dochody na poziomie utrudniającym samodzielny najem lub zakup lokalu mieszkalnego, nie dysponuje tytułem własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego, faktycznie zamieszkuje lokal objęty prawem do dopłat.

Umowy najmu będą zawierane z osobami wybranymi przez gminę, posiadającymi zdolność czynszową, a więc dającymi gwarancję terminowego uiszczania opłat wynikających z umowy najmu w zakresie niepokrywanym dopłatą.

Osoba spełniająca warunki programu otrzyma dopłaty do czynszu udzielane ze środków budżetu państwa. Zgodnie z założeniami budżet państwa zapewni w okresie 2019-2028 finansowanie programu do kwoty 16 mld zł.

W realizację programu będą zaangażowani inwestorzy (podmioty realizujące inwestycje mieszkaniowe), gminy (lub spółki gminne), a za udzielanie wsparcia będzie odpowiadał Bank Gospodarstwa Krajowego.

Inwestorem będzie mógł zostać każdy zainteresowany podmiot, np. spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, deweloperzy. (PAP)

autor: Katarzyna Fiuk, Mariusz Polit