Wakacje 2018 z Kartą Dużej Rodziny

Nachodzące wakacje to czas odpoczynku nie tylko dla dzieci, ale i całych rodzin. Letni relaks wiąże się z różnymi wydatkami. Można je jednak znacząco obniżyć dzięki Karcie Dużej Rodziny, która od początku roku jest dostępna również w wersji elektronicznej.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają m.in. możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Rodziny wielodzietne mogą korzystać z tańszych biletów wstępu m.in. do: teatrów, muzeów i parków krajobrazowych, a także z tańszych karnetów na basen i siłownię. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Szeroka oferta dla rodzin wielodzietnych

Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.

Zniżki w sam raz na lato

Zniżki w obiektach wypoczynkowych w ramach Karty Dużej Rodziny oferują aż 474 podmioty w całej Polsce – wśród nich Centrum Zabaw Fantazja. Rodziny wielodzietne mogą ponadto taniej spędzić miłe chwile w 27 ogrodach zoologicznych i botanicznych oraz w 26 parkach narodowych. W programie Karta Dużej Rodziny uczestniczą również ośrodki sportu i rekreacji, takie jak np.: basen Wodny Świat w Kudowie Zdroju, a także baseny w Kłodzku czy Zgorzelcu.

Placówki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK, które przystąpiły do KDR, oferują rodzinom wielodzietnym zniżki od 5 do 25% na noclegi i wypożyczeniu sprzętu.

Na tym jednak nie koniec. Dzięki Karcie Dużej Rodziny w Parku Rozrywki można utrzymać 20% upustu przy zakupie karnetów „2+1” i „2+2” na wszystkie atrakcje. Taka sama zniżka obowiązuje przy zakupie biletu całodniowego na wszystkie atrakcje, a także przy wykupieniu noclegu. Co ważne, zniżki przysługują niezależnie od liczby korzystających z nich osób. Ciekawą ofertę przygotowała też Papugarnia Lora w Słupsku, do której rodziny wielodzietne mogą wybrać się z 15-procentowym upustem dla każdego członka rodziny oraz karmą dla papug gratis.

Posiadacze KDR mogą skorzystać ponadto z 10% zniżki na noclegi, wyżywienie i pozostałe świadczenia oferowane przez Nadwiślańską Agencję Turystyczną. Obiekty tej firmy nie pobierają opłat za dostawki oraz pobyt dzieci do 3 roku życia.

Coraz więcej zniżek

W ostatnim czasie bogatą ofertę dla rodzin wielodzietnych poszerzyły interesujące propozycje rabatowe Grupy Lotos S.A. i trzech nowych partnerów KDR: Grupy PZU, banku Pekao S.A. i PLL LOT.

Tańsze ubezpieczenia w Grupie PZU

Grupa PZU proponuje rodzinom atrakcyjne zniżki na produkty ubezpieczeniowe oferowane przez należące do niej spółki. PZU SA zapewnia 10% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer dla każdego ubezpieczonego. PZU Życie oferuje zaś 10% zniżki w pierwszym roku umowy na ubezpieczenie posagowe, a PZU Zdrowie – 20% zniżki na wizyty u specjalistów i 10% zniżki na badania diagnostyczne we wskazanych placówkach.

Zniżki Pekao S.A.

Posiadaczom KDR Bank Pekao S.A. oferuje od 1 czerwca do 31 grudnia br. kompleksową promocję, która dotyczy większości produktów. Rodziny 3+ mogą zyskać między innymi 5-procentowy w skali miesiąca zwrot za rachunki domowe opłacane z kont prowadzonych w Pekao S.A. W ofercie dla rodzin wielodzietnych z Kartą Dużej Rodziny są również tańsze kredyty hipoteczne z obniżoną o 0,2 p.p. marżą i prowizją ograniczoną do 1%.

Rodziny wielodzietne mogą ponadto skorzystać z Pożyczki Przekorzystnej z niską prowizją 3% i oprocentowaniem na poziomie 7,77%. Z kolei korzystając z Elastycznej karty kredytowej, rodziny wielodzietne będą mogły dowolne transakcje dokonane kartą podzielić na 10 rat z oprocentowaniem 0%. Pekao uruchomi również specjalne rabaty do 20% na powrót do szkoły. Na posiadaczy KDR czekają również specjalne zniżki na zakupy w sklepach współpracujących z Bankiem – lista zniżek i sklepów oferujących można znaleźć na stronie internetowej banku.

LOT z Kartą Dużej Rodziny

Do grona partnerów programu Karta Dużej Rodziny dołączyły również Polskie Linie Lotnicze LOT. W efekcie przy dokonywaniu rezerwacji dla co najmniej dwóch osób rodziny wielodzietne otrzymają 10% zniżki od podstaw taryfy dla każdego biletu oraz 50% zniżki na wszystkie usługi dodatkowe dostępne w procesie rezerwacyjnym (nie dotyczy ubezpieczenia).

Mniej za paliwo

To jednak nie koniec nowości. Dotychczasową ofertę dla rodzin wielodzietnych uatrakcyjniła Grupa LOTOS S.A. Dzięki temu rodziny 3+ będą mogły skorzystać ze sporych rabatów na paliwo (8 gr przy zakupie litra LOTOS ON, LOTOS LPG i benzyny LOTOS i 10 gr przy zakupie litra LOTOS Dynamic i LOTOS Dynamic Diesel). Grupa LOTOS S.A. zapewnia ponadto rodzinom 3+ dwudziestoprocentowy rabat na wszystkie produkty gastronomiczne oferty. Taki sam rabat przyznaje rodzinom wielodzietnym na myjnie samochodowe.

Rodziny wielodzietne zapłacą mniej za paliwo także na stacjach Shell Polska sp. z o.o. Tu na litrze paliwa podstawowego (Shell FuelSave 95, Shell FuelSave diesel) zaoszczędzą 8 groszy, a na litrze paliwa premium (Shell V-Power, Shell V-Power diesel, Shell V-Power racing)– 10 groszy. Na upust 3 groszy posiadacze KDR mogą liczyć ponadto przy zakupie LPG. To jednak nie wszystko. Na stacjach Shell Polska rodziny 3+ kupią produkty żywnościowe z 20-procentową zniżką.

Słodki smak wakacji

Ciekawą ofertę dla rodzin wielodzietnych przygotowała również Sweet Gallery. W punktach gastronomicznych Lodolandia, Bafra Kebab i Kołacz na Okręgło rodziny 3+ zapłacą 10% mniej.

Karta Dużej Rodziny na wyciągnięcie ręki

Od początku 2018 roku Karta Dużej Rodziny jest dostępna także w wersji elektronicznej (mKDR). Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych. Co ważne, w 2019 roku uprawnienie do Karty Dużej Rodziny zyskają wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

KDR w liczbach

Obecnie w ramach programu KDR zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 4,2 tysiąca firm i instytucji w ponad 18 tys. lokalizacji. Wśród partnerów Karty Dużej Rodziny znajdują się m.in. podmioty z ofertami z branży spożywczej, zdrowotnej, edukacyjnej, odzieżowej, kulturalnej i sportowej.

Do tej pory wydano również ponad 1,97 mln kart, w tym 1,14 mln dla dzieci i 0,77 mln dla rodziców. Z systemu ulg i zniżek korzysta aż 440 tys. rodzin wielodzietnych, w których wychowuje się 1,16 mln dzieci. Wskazuje to na coraz większą popularność Karty, a także na to, że rodzin wielodzietnych wciąż przybywa.

Według danych na koniec maja br. Kart Dużej Rodziny w wersji elektronicznej (mk zostało wydanych ok. 82,6 tys. Ponad 60% mKDR (49,8 tys.) przyznano dzieciom, przy czym warto zauważyć, że w zdecydowanej większości (44,2 tys. dzieci) mobilna Karta jest wyświetlana na telefonie rodziców.