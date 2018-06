Modyfikacja aktu chrztu po adopcji dziecka

Konferencja Episkopatu Polski opublikowała dekret, zgodnie z którym po adopcji dziecka można zmodyfikować akt chrztu sporządzony przed przysposobieniem; rodzice adopcyjni mogą też wybrać zastępczych rodziców chrzestnych - wynika z dokumentu opublikowanego na stronie internetowej KEP.

Dekret został sporządzony podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w marcu w Warszawie, a wszedł w życie we wtorek.

Jak czytamy w dekrecie, wpisów dotyczących przysposobienia dokonuje się wyłącznie na wniosek rodziców adopcyjnych lub na wniosek pełnoletniej osoby adoptowanej. Wniosek należy skierować do biskupa miejsca za pośrednictwem proboszcza parafii, w której został lub ma zostać sporządzony akt chrztu. Decyzję w tej sprawie podejmuje biskup i to on wydaje stosowne polecenie proboszczowi.

"Do wniosku winny zostać dołączone dokumenty cywilne potwierdzające dane osobowe oraz fakt przysposobienia. W przypadku, gdy przysposobienie nastąpiło po chrzcie, należy dołączyć świadectwo chrztu" - napisano.

Jeżeli chrzest następuje po adopcji, to do aktu chrztu wpisuje się aktualne dane dziecka z zaznaczeniem na marginesie, że zostało adoptowane. Jeżeli jest to możliwe, należy wpisać także dane rodziców biologicznych. Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy nie został sporządzony nowy akt urodzenia, należy wpisać do aktu chrztu nowe dane osoby ochrzczonej bez zacierania danych oryginalnych, z zaznaczeniem na marginesie aktu, że dziecko zostało adoptowane.

"Jeżeli przysposobienie nastąpiło po chrzcie dziecka, gdy został sporządzony nowy akt urodzenia, możliwe jest sporządzenie nowego aktu chrztu" - głosi dekret. Do nowego dokumentu wpisuje się wówczas: imiona i nazwiska ochrzczonego, datę i miejsce urodzenia, dane rodziców adopcyjnych, datę i miejsce chrztu lub - na wniosek rodziców adopcyjnych - miejsce sporządzenia nowego aktu, imię i nazwisko szafarza, dane rodziców chrzestnych lub ich zastępców. Na marginesie aktu należy zaznaczyć, że dziecko zostało przysposobione oraz podać miejsce i numer dotychczasowego aktu chrztu.

Nowy akt chrztu sporządza się w parafii rodziców adopcyjnych. Dodatkowo - jak czytamy w dokumencie - na marginesie dotychczasowego aktu chrztu na polecenie biskupa miejsca umieszcza się klauzulę zabraniającą jego ujawnienia z napisem: "Akt z racji przysposobienia nie podlega ujawnieniu".

Dekret zaznacza, że rodzice adopcyjni mogą się zwrócić do biskupa diecezjalnego o ustanowienie dla dziecka zastępczych chrzestnych, których imiona i nazwiska wpisuje się do aktu chrztu. "Wybór nowych chrzestnych można połączyć z odpowiednio dostosowanym obrzędem liturgicznym odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i błogosławieństwem małego dziecka przewidzianym w księdze liturgicznej +Obrzędy błogosławieństw+" - napisano.

W dokumencie czytamy też, że w odpisach aktu chrztu osób adoptowanych ujawnia się wyłącznie nowe dane, nie wspominając o adopcji i rodzicach biologicznych. "Jeśli zainteresowana osoba nie ma świadomości, że została przysposobiona, nie należy jej o tym informować. Utajnienie aktu oznacza, że nie wydaje się zeń odpisów, chyba że o metrykę zwróci się osoba pełnoletnia, której ów akt dotyczy" - podkreślono.

Dekret wyjaśnia też, że - aby uniknąć zawarcia nieważnego małżeństwa przez osoby biologicznie spokrewnione, np. rodzeństwo - należy wręczyć narzeczonym odpis zawierający dane o rodzicach adopcyjnych, tak jak widnieją w księdze ochrzczonych, natomiast pełną informację o rodzicach biologicznych przesłać – zachowując dyskrecję – przesyłką poleconą bezpośrednio do parafii, w której ma być przeprowadzane przedślubne dochodzenie kanoniczne.

"Duszpasterz spisujący protokół przedślubny winien z zachowaniem należnej dyskrecji sprawdzić, czy narzeczonych nie łączy naturalne pokrewieństwo" - czytamy w dekrecie.(PAP)

autorka: Iwona Żurek