Podstawa programowa z informatyki 2018/2019

JavaScript, Python, Java, HTML/CSS, PHP i C Sharp - to przykłady języków programowania, od których warto zacząć naukę w szkołach. Uważane są za najbardziej pożądane przez pracodawców z sektora IT i łatwe do przyswojenia przez początkujących.

Od 1 września 2017 r. programowanie jest stałym elementem kształcenia od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Rozumiane jest znacznie szerzej niż tylko napisanie programu w języku programowania jako proces: od specyfikacji problemu, przez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do jego zaprogramowania i przetestowania poprawności lub ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji czy języka programowania.

Podstawa programowa z przedmiotu informatyka zawiera wiele wymagań dotyczących tego, co uczeń powinien umieć na każdym etapie edukacji także w przypadku nauki programowania. Jednak to nauczyciele decydują, z jakich narzędzi będą korzystali uczniowie na zajęciach informatyki i w jakim języku będą pisali swoje pierwsze projekty: programy, strony internetowe, aplikacje, gry i inne. Jak wybrać odpowiedni język dla uczniów, żeby był łatwy do przyswojenia dla początkujących i odpowiadał najnowszym trendom na rynku IT?

GitHub - jeden z najbardziej znanych serwisów hostingowych dla różnych projektów programistycznych - raz do roku publikuje na stronie https://octoverse.github.com ranking popularności narzędzi wykorzystywanych do pracy przez jego użytkowników. Zarówno te dane, jak i zestawienia płac programistów w sektorze IT są bardzo pomocne w tworzeniu listy języków programowania, od których warto zacząć naukę w szkołach, by młodzież była na bieżąco z rynkowymi trendami przez całą ścieżkę edukacyjną i mogła poszerzać wiedzę także poza szkołą.

Poniższe zestawienie zawiera przykładowe języki (wraz z ich zastosowaniami), które są najbardziej pożądane przez pracodawców z sektora IT i są łatwe do przyswojenia dla początkujących.

JavaScript to od lat jeden z najpopularniejszych i najprężniej rozwijających się języków. Uchodzi również za stosunkowo łatwy do nauczenia się. Za jego pomocą można uatrakcyjnić wygląd strony internetowej i umożliwić jego większą interakcję z użytkownikiem. JavaScript jest wykorzystywany niemal na każdej stronie internetowej, co sprawia, że zapotrzebowanie na osoby posługujące się tym językiem jest niezmiennie duże.

Python - ze względu na łatwość jego opanowania jest najczęściej rekomendowany osobom rozpoczynającym naukę programowania. Ceniony przez doświadczonych programistów za wygodę pisania kodu i jego czytelność. Jest wykorzystywany przede wszystkim do tworzenia dynamicznych serwisów internetowych i aplikacji sieciowych, ale jego zastosowanie jest znacznie szersze, np. przy Big Data i w grach wykorzystujących technologię 3D. W Pythonie powstały m.in. wyszukiwarka Google, portale YouTube i Spotify.

Java to jeden z najstarszych języków, ale wciąż rozwijany. Ma szerokie zastosowanie - od aplikacji internetowych, aplikacji i gier na komputery osobiste (popularna gra Minecraft powstała w całości z użyciem języka Java), aż do aplikacji i gier na system Android. Ma mnóstwo użytkowników, także w Polsce, dzięki czemu osoby zaczynające naukę tego języka zawsze mogą liczyć na pomoc.

Natomiast z pomocą CSS można np. zmienić położenie ramek, wyświetlanej grafiki czy kolor strony napisanej w HTML. Dzięki temu, że kod CSS jest oddzielony od kodu HTML, można zmienić wygląd witryny bez ingerencji w kod odpowiadający za jej funkcjonowanie. Oba języki są łatwe do przyswojenia, szczególnie, jeśli ktoś miał wcześniej styczność z wcześniejszymi wersjami HTML.

PHP jest kojarzony przede wszystkim z dynamicznymi stronami internetowymi, ale wachlarz jego zastosowań jest znacznie szerszy, ponieważ służy również m.in. do tworzenia forów dyskusyjnych, aplikacji pocztowych i baz danych. Bardzo elastyczny, jeśli chodzi o pisanie kodu i możliwości dokonywania w nim zmian w czasie rzeczywistym. W PHP powstały m.in. Facebook, Wikipedia i WhatsApp.

C# (czyt. C Sharp) został zaprojektowany dla firmy Microsoft. Najczęściej służy do tworzenia aplikacji z myślą o systemie Windows i aplikacjach webowych. Rosnącą w ostatnich latach popularność zawdzięcza w dużej mierze silnikowi Unity, z pomocą którego można tworzyć zaawansowane gry m.in. na PC, konsole i urządzenia mobilne. Na stronie autorów silnika (https://unity3d.com) można znaleźć ogromną bazę dokumentacji i wszelkie poradniki pozwalające zapoznać się z językiem, a potem wykorzystać zdobytą wiedzę do stworzenia własnej gry.(PAP)

autor: Paweł Dembowski