Skrócenie czasu magazynowania odpadów - nowelizacja ustawy o odpadach

Chcemy, by przepisy dot. odpadów zostały jak najszybciej wprowadzone w życie; uniemożliwią one nielegalne sprowadzanie śmieci do Polski i ukrócą szereg patologii narosłych w ostatnich latach - powiedział w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Na 27 czerwca zwołano dodatkowe posiedzenie Sejmu, podczas którego posłowie zajmą się m.in. pilnymi rządowymi projektami nowelizacji ustaw: o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska. Decyzja o zwołaniu dodatkowego posiedzenia zapadła na Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów, które zebrały się w sobotę. Informację o terminie dodatkowego posiedzenia Sejmu na Twitterze podał wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS).

Pytany przez dziennikarzy w Sejmie o środowe posiedzenie Dworczyk stwierdził, że "sprawa wysypisk i płonących śmieci jest istotnym problemem".

"Rząd zajmował się tym przez ostatnie kilkanaście dni. Teraz chcemy, żeby jak najszybciej przepisy zostały wprowadzone w życie. Uniemożliwią one nielegalne sprowadzanie do Polski odpadów i ukrócą szereg patologii narosłych w związku z tym w ostatnich latach" - stwierdził.

Podkreślił, że nowe regulacje mają zablokować możliwości importu śmieci do Polski i zmienić przepisy tworzenia nowych składowisk śmieci. "Po nowelizacji sprzed kilku lat, w czasach kadencji, w której większość miała PO i PSL, przepisy zostały tak zmienione, że powstał szereg nielegalnych, półlegalnych albo legalnych i nienadzorowanych wysypisk. Stąd dzisiaj borykamy się z bardzo poważnym problemem, który musimy rozwiązać" - mówił Dworczyk.

Szef kancelarii premiera zaprosił równocześnie dziennikarzy na wtorkową konferencję prasową z udziałem ministra środowiska Henryka Kowalczyka i premiera Mateusza Morawieckiego, która ma się odbyć po posiedzeniu Rady Ministrów. "Będziemy tam mówić o tych wysypiskach, które powstały, jak śmieci trafiały do Polski i jak teraz zostaną zmienione przepisy, żeby ten proceder ukrócić" - zapowiedział.

Obowiązkowy monitoring na składowiskach, skrócenie czasu magazynowania odpadów, dodatkowe wymogi dla firm przetwarzających i magazynujących śmieci oraz kaucje za składowanie - to niektóre z rozwiązań zaproponowanych przez resort środowiska w projekcie nowej ustawy o odpadach.

Zmiany, jak podkreśla się w uzasadnieniu, mają ułatwić i poprawić skuteczność walki z szarą strefą w obszarze gospodarowania odpadami. Chodzi m.in. o ograniczenie zjawiska porzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych i terenach, na których zakończono działalność w zakresie gospodarki odpadami niezgodnie z przepisami. Nowe przepisy mają też ograniczyć nasilające się zjawisko pożarów nagromadzonych odpadów.(PAP)

autor: Kalina Kazimierczak-Nafady