Laboratoria Przyszłości – sprawozdania do 28 lutego 2022 r.

Do 28 lutego 2022 r. organy prowadzące szkoły powinny przekazać sprawozdania z realizacji programu Laboratoria Przyszłości.

Informację o wykorzystaniu wsparcia finansowego szkoły organy prowadzące składają wojewodom, którzy następnie będą je przekazywać Prezesowi Rady Ministrów. Informacja zawiera podstawowe informacje o tym, na co było wydatkowane wsparcie i w jakiej wysokości.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych od 1 listopada 2021 r.

W celu złożenia sprawozdania należy pobrać załączniki z dedykowanej dla obsługi programu strony znajdującej się pod tym linkiem:

arkusz Excel do wpisania sprzętu zakupionego przez daną szkołę w 2021 r.

wzór upoważnienia

I uzupełnić oba dokumenty w oparciu o stan faktyczny. Należy też:

Uzupełnić krótki formularz w postaci ankiety internetowej, dostępnej po kliknięciu przycisku „Złóż sprawozdanie”;

Dołączyć do formularza/ankiety oba wypełnione dokumenty, arkusz i upoważnienie (nie ma konieczności przekazywani faktur).

Laboratoria przyszłości - wymogi programu

Szkoły objęte wsparciem zobowiązane są do wykorzystywania tego wyposażenia w kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych, począwszy najpóźniej od roku szkolnego 2022/2023, podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki. To mogą być zarówno zajęcia lekcyjne jak i pozalekcyjne. Oprócz tego, wyposażenie musi być udostępniane do wykorzystania na wszystkich rodzajach zajęć w jakich mogą uczestniczyć uczniowie (formalnie: zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–3 i 5–7, ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). Oznacza to zarówno zajęcia lekcyjne (wszystkich przedmiotów) jak i kółka zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne etc. Powinien być też (przy zachowaniu warunków BHP) udostępniany uczniom do realizacji ich własnych projektów i przedsięwzięć możliwie bez ograniczeń.

Laboratoria przyszłości – dodatkowe informacje

W pkt. 8 formularza przez kwotę wydatkowaną w 2021 r. należy rozumieć kwotę wydatkowaną na daną szkołę .

Pkt. 11 formularza dot. złożenia wojewodzie informacji o niewykorzystaniu 60% wsparcia odnosi się do organu prowadzącego jako całości.

Formularz zostanie automatycznie przekazany do właściwego Wojewody.

Wypełniający otrzyma po wysłaniu sprawozdania potwierdzenie w postaci komunikatu na ekranie. Stanowi to jedyne potwierdzenie złożenia sprawozdania.

Jeżeli organ prowadzący nie zostanie wezwany przez wojewodę do dokonania uzupełnienia, uważa się sprawozdanie za wypełnione poprawnie.

Jeżeli pobrany z ,,Materiałów" plik ,,Lista sprzętu zakupionego przez daną szkołę w 2021 r. (do wypełnienia)" nie działa prawidłowo, prawdopodobnie masz starszą wersję programu Excel. W tym przypadku pobierz z ,,Materiałów" plik ,,Lista sprzętu zakupionego przez daną szkołę w 2021 r. - dla starszych wersji programu niż Microsoft Excel 2007 (do wypełnienia)''.

Laboratoria przyszłości - instrukcja sporządzenia sprawozdania

Założenia programu Laboratoria Przyszłości zakładają przekazywanie sprawozdań z realizacji programu przez Organy Prowadzące. Sprawozdanie za 2021r. należy złożyć do końca lutego 2022r.

Sprawozdanie jest składane przez Organ Prowadzący ODDZIELNIE dla każdej ze szkół.

Poniżej znajdziesz instrukcje jak przejść przez poszczególne etapy sprawozdania

Wejdź na stronę www.gov.pl/laboratoria . Kliknij zakładkę zamieszczoną na stronie głównej www.gov.pl/laboratoria

,,Złóż sprawozdanie z realizacji programu w 2021 r.”

Po kliknięciu zakładki pojawi się krótka informacja oraz niebieski przycisk ,,ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE”. Poniżej przycisku „ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE” znajdują się dwa materiały do pobrania i tabela wyposażenia oraz wzór upoważnienia. Pobierz oba pliki, wypełnij oraz załącz w odpowiednim miejscu sprawozdania Kliknij niebieski przycisk ,,ZŁÓŻ SPRAWOZDANIE”. Po kliknięciu przycisku zostaniesz bezpośrednio przekierowany na stronę sprawozdania Wypełnij sprawozdanie oraz załącz pobraną tabelę wyposażenia.

Województwo

W punkcie pierwszym należy wybrać z rozwijanej listy województwo na terenie, którego znajduje się szkoła.

Powiat

W punkcie drugim należy wybrać z rozwijanej listy powiat na terenie, którego znajduje się szkoła.

Gmina

W punkcie trzecim należy wybrać z rozwijanej listy gminę na terenie, której znajduje się szkoła.

Na podstawie tych trzech pytań wniosek zostanie skierowany do właściwego Wojewody

Nazwa Organu Prowadzącego

W punkcie czwartym należy wpisać pełną nazwę instytucji, która składa sprawozdanie z imieniu szkoły.

Nazwa szkoły

W piątym punkcie sprawozdania należy podać oficjalną nazwę szkoły, której dotyczą dane z formularza i tabeli.

Kwota otrzymana przez szkołę w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Kwotę należy wpisać w formacie: „30 000 zł”

Kwota wydatkowana w 2021r.

W punkcie ósmym należy wpisać kwotę, która została wydana na wyposażenie z programu do końca roku 2021 r.

Lista zakupionego wyposażenia przez daną szkołę

W tym miejscu należy załączyć wypełnioną tabelę wyposażenia, której wzór można pobrać na stronie gov.pl/laboratoria.

Sprawozdania, które zawierają inne wzory tabel, nie będą przyjmowane, dlatego prosimy o uważne wypełnienie ustandaryzowanej formy dostępnej na stronie.

Jedynym formatem pliku, które będzie akceptowany przez system sprawozdań jest format xlsx lub xls.

Informacje o ewentualnych trudnościach przy wykorzystywaniu wsparcia.

W tym miejscu należy opisać wszelkie trudności z jakimi spotkała się szkoła lub Organ Prowadzący, które uniemożliwiły, lub w znaczący sposób ograniczyły wykorzystanie wsparcia otrzymanego w ramach programu.

W następnej części sprawozdania znajdują się trzy oświadczenia: pierwsze z nich jest nieobowiązkowe, podczas gdy bez zaznaczenia dwóch ostatnich nie jest możliwe złożenia sprawozdania.

10. „W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech w KPRM, informuję Wojewodę o braku możliwości wykorzystania co najmniej 60% przyznanego wsparcia w roku 2021.”

W punkcie dziesiątym należy zaznaczyć odpowiedz „Oświadczam”, tylko jeżeli nie udało się wydatkować co najmniej 60% przyznanego wsparcia do końca roku 2021.

Możliwe uzasadnienia niewydatkowania przyznanego wsparcia w roku 2021 znajdują się w stanowisku Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech w KPRM, dostępnego na stronie gov.pl/laboratoria, w zakładce O programie/Materiały pomocnicze.

11. „Oświadczam, że dysponuję stosowną dokumentacją finansowo-księgową potwierdzającą dokonanie zakupów zgodnie z wymogami „Laboratoriów Przyszłości”

Wymogi zakupów realizowanych w ramach „Laboratoriów Przyszłości” są dostępne w katalogu wyposażenia, zamieszczonym na stronie gov.pl/laboratoria.

Oświadczenie w punkcie jedenastym jest obligatoryjne, bez zaznaczenia odpowiedzi „Oświadczam” nie ma możliwości przesłania formularza sprawozdania.

12. „Oświadczam, że za otrzymane środki zostało zakupione wyposażenie zgodne z katalogiem dostępnym na stronie gov.pl/laboratoria, oraz że elementy niepokrywające się z katalogiem stanowią akcesoria do pozycji katalogowych, lub zostały nabyte zgodnie ze stanowiskiem MF, MEiN i CGT”

Oświadczenie w punkcie dwunastym jest obligatoryjne, bez zaznaczenia odpowiedzi „Oświadczam” nie ma możliwości przesłania formularza sprawozdania.

Stanowisko Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech w KPRM, jest dostępne na stronie gov.pl/laboratoria, w zakładce O programie/Materiały pomocnicze.

Ostatnią częścią sprawozdania są informacje dotyczące osoby wypełniającej formularz

Imię i nazwisko

Będą to informację służące Wojewodzie do kontaktu w przypadku korekt lub pytań dotyczących złożonego sprawozdania.

Numer telefonu

Adres mailowy

Upoważnienie do złożenia sprawozdania

Upoważnienie jest niezbędne jedynie gdy informację składa inna osoba niż wniosek o udzielenie wsparcia w ramach Programu.

Po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie wpisane we wniosku dane są prawidłowe, kliknij przycisk ,,Wyślij”.

Po kliknięciu przycisku ,,Wyślij” system informuje, że wniosek został przekazany do Wojewody.