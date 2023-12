Zmiany na maturze: zwolnienie z opłat, przechowywanie protokołów, liczba członków komisji [projekt rozporządzenia]

Nowy termin końcowy składania wniosku o zwolnienie z opłat, zmiany w komisjach i terminach przechowywania protokołów zbiorczych. I matura z łaciny oraz biznesu.

Takie zmiany szykuje Ministerstwo Edukacji poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 202 3 r. poz. 2534).

Jakie zmiany w maturze wprowadza Ministerstwo Edukacji?

Nowelizacja dotyczy:

1) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka łacińskiego (§ 1 pkt 5 lit. b i pkt 6 projektu);

2) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub wybranych przedmiotów zdawanych przez absolwentów posiadających dyplom IB (§ 1 pkt 2 i 4 projektu);

3) możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z biznesu i zarządzania (§ 1 pkt 1, 7 i 10 projektu);

4) możliwości wskazania przez zdającego, który zamierza złożyć deklarację w postaci elektronicznej, a którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, i przez osobę, która posiada świadectwo lub inny dokument wydane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – sposobu odebrania identyfikatora (loginu) i hasła dostępu do elektronicznego systemu wspomagającego przeprowadzanie egzaminu maturalnego oraz możliwości odebrania tego identyfikatora (loginu) i hasła dostępu, tj. w siedzibie właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej albo drogą elektroniczną przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234) – § 1 pkt 3 projektu;

5) liczby zdających w sali egzaminacyjnej, od której jest uzależniona liczba osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego – 2 osoby w składzie zespołu nadzorującego, jeżeli w sali egzaminacyjnej byłoby nie więcej niż 15 zdających; obecne przepisy przewidują, gdy zdających jest nie więcej niż o 5 (§ 1 pkt 5 lit. a projektu);

6) skrócenia z 5 lat do 2 lat okresu przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 8 projektu);

7) wydłużenia terminu na złożenie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający przystępuje do egzaminu maturalnego (§ 1 pkt 9 projektu).

Kiedy matura z biznesu?

WAŻNE! Egzamin maturalny w części pisemnej z biznesu i zarządzania jest przeprowadzany dla absolwentów:

1) liceum ogólnokształcącego – począwszy od roku szkolnego 2026/2027;

2) technikum – począwszy od roku szkolnego 2027/2028;

3) branżowej szkoły II stopnia – począwszy od roku szkolnego 2027/2028.

Protokoły zbiorcze z matur

W § 55 ust. 2 rozporządzenia (§ 1 pkt 8 projektu) proponuje się skrócenie okresu przechowywania przez okręgowe komisje egzaminacyjne protokołów zbiorczych

przeprowadzenia egzaminu maturalnego z 5 lat do 2 lat. Dotychczasowa, wieloletnia praktyka we wszystkich okręgowych komisjach egzaminacyjnych wykazała, że po zakończeniu egzaminu maturalnego nie zdarzył się przypadek zwrócenia się o wgląd do tej dokumentacji. Termin 2 lat będzie zatem wystarczającym czasem przechowywania protokołów zbiorczych przeprowadzenia egzaminu maturalnego;

Zwolnienie z opłat do 7 lutego

W § 56 ust. 3 rozporządzenia (§ 1 pkt 9 projektu) przewidziano zmianę dotyczącą przedłużenia terminu składania do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w art. 44zzq ust.

4 ustawy o systemie oświaty – nie później niż do dnia 7 lutego (w dotychczasowym brzmieniu – do dnia 31 grudnia) roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, czyli do dnia składnia ostatecznej deklaracji przystąpienia do tego egzaminu.

Szczegółowy opis zmian - w uzasadnieniu w pliku PDF do ściągnięcia

uzasadnienie

Matura - zmiany ustawowe

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2534) jest

niezbędna m.in. ze względu na zmiany wprowadzone:

1) ustawą z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005) w zakresie możliwości:

a) wyboru na egzaminie maturalnym w części pisemnej języka łacińskiego jako przedmiotu obowiązkowego (alternatywnie do dotychczasowej możliwości wyboru

języka obcego nowożytnego),

b) przystąpienia do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu albo wybranych przedmiotów przez absolwentów, którzy posiadają dyplom IB (International

Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie i uzyskany po zakończeniu kształcenia w oddziale międzynarodowym, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 314), w którym określono podstawę programową dla nowego przedmiotu biznes i zarządzanie w zakresie rozszerzonym, co skutkuje dodaniem tego przedmiotu do katalogu przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny.