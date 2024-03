"Wczasy pod gruszą" 2024 r.: w budżetówce 800 zł-1500 zł, firmy do 2000 zł, policjant 551 zł/os, żołnierz 2100 zł/os

Wczasy pod gruszą" w 2024 r. w niektórych urzędach, firmach. Dofinansowania do wypoczynku u mundurowych. Ile?

Ile wynosi maksymalne dofinansowanie z ZFŚS na 2024 r.?

Limity dofinansowania z ZFŚS w 2024 r.

Na 2024 r. przepisy przewidują dwa limity:

1. Kwota odpisu wynosi 2417,14 zł.

2. Kwota odpisu wynosi 3222,86 zł – (praca w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

Limity 2417,14 zł albo 3222,86 zł jako dofinansowanie do "wczasów pod gruszą". Jaka jest rzeczywista kwota dofinansowania? Częsty jest przedział 800-1200 zł.

Przykłady dofinansowania do wczasów pod gruszą w 2024 r. - budżetówka

Od 800 zł do 1200 zł. Tak w kuratorium w Kielcach. Dopłata 1200 zł jest dla pracowników z grupy dochodowej do 4500 zł "wczasy pod gruszą" są powiązane z kryterium dochodowym).

Poniżej limity dochodu i dofinansowania dla powiatu w Starachowicach. W zależności od dochodu jest dofinansowanie zarówno 1200 zł jak i 600 zł.

Przykłady dofinansowania do wczasów pod gruszą w 2024 r. - przemysł

Regulamin ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. Kraków na 2024 r. dla dochodu 2200 zł (na osobę w rodzinie), przyznaje 1675 zł dopłaty do "wczasów pod gruszą". dla dochodu 2200 zł do 4100 zł, dopłata spada do 800 zł.

Wczasy u policjantów i żołnierzy - odpowiedniki wczasów "pod gruszą" u cywilów

Policja - dopłata do wypoczynku przysługuje policjantowi oraz każdemu uprawnionemu członkowi jego rodziny w wysokości 26,35 % kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Kwota dopłaty po jej wyliczeniu podlega zaokrągleniu do pełnego złotego w górę. Kwota bazowa na 2024 r. wynosi 2088,77 zł. 26,35% od tej kwoty to tylko 551 zł.

Wojsko - odpowiednikiem "wczasów pod gruszą" w wojsku jest tzw. gratyfikacja urlopowa. Korzystne jest to, że żołnierz musi wziąć co najmniej pięć dni urlopu za jednym razem (a nie 14 dni jak zazwyczaj w administracji). Gratyfikacja urlopowa na jedną uprawnioną osobę nie może być niższa niż 35% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym żołnierz nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Najniższe uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2024 r. wzrasta z 4960 zł do 6000 zł. Gratyfikacja wynosi 35% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego. Podwyżka z 1736 zł do 2100 zł na osobę w rodzinie.

Żołnierze o niskich dochodach mają też programy socjalne typu "Tanie wczasy" organizowane przez MON.