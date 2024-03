Komputery dla nauczycieli i uczniów. Minister Finansów zwolnił z PIT bonusy od PIS dla uczniów IV klas i niektórych nauczycieli

Formalnie jest to "zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów" na podstawie rozporządzenia. W praktyce jest to takie samo zwolnienie z podatku jak na podstawie zapisów ustawowych.

MF zwalnia laptopy dla uczniów i nauczycieli z podatku PIT. W przypadku nauczycieli chodzi o równowartość bonu 2500 zł, który otrzymują nauczyciele. Mogą dołożyć do bonu np. 3000 zł i kupić laptop za 5500 zł.

REKLAMA

Rozporządzenie zwalniające nauczycieli i uczniów pojawi się w Dzienniku Ustaw w kwietniu

Rozporządzenie zostanie wydane w kwietniu 2024 r. Jest to rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu otrzymania komputerów przenośnych typu laptop albo bonów na ich zakup

REKLAMA

Podstawa zwolnienia, to art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760), który Ministrowi Finansów pozwala na wydawanie rozporządzeń wprowadzających zaniechanie poboru podatku PIT (nie jest to zwolnienie z PIT bo to może wprowadzić tylko ustawa).

Minister Finansów zarządzi:

1) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskanych z tytułu otrzymanych na własność przez osoby fizyczne świadczeń w postaci komputerów przenośnych typu laptop, oraz

2) bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369).

WAŻNE! Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 2 sierpnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.