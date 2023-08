Minister Czarnek: Na jesieni prawie 600 zł dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli. Poprzednio 300 zł. I 2-3 dni urlopu na żądanie dla nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Chcemy jeszcze jesienią tego roku zmienić przepisy prawa tak, aby stawka za wychowawstwo wzrosła o prawie 100%.

Chcemy dodatkowego uregulowania kwestii urlopu na żądanie. Ta rzecz już się pojawiała się w kodeksie pracy, jest już urlop z powodu siły wyższej, ale chcemy jeszcze dodatkowo w naszych przepisach oświatowych zagwarantować być może 2, być może 3 dni urlopu na żądanie – zapowiedział minister edukacji Przemysław Czarnek.

Minister spotyka się z nauczycielami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2023/2024 (25 VIII) Zapowiedzi tych korzystnych dla nauczycieli zmian padły w czasie niedawnych spotkań ministra edukacji. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa i Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkali się z dyrektorami szkół ponadpodstawowych z województwa lubuskiego. Głównym tematem rozmów były przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Koniec z biurokracją w szkołach?

Podczas rozmów z dyrektorami minister Przemysław Czarnek odniósł się do kwestii zmniejszenia biurokracji w szkole. Podkreślał, że nauczyciele powinni przygotowywać tylko dokumentację wymaganą przepisami prawa, a czas poświęcać na pracę z uczniem.

– Nauczycieli mają uczyć, mają być z uczniami, a nie z dokumentami, sprawozdaniami – zaznaczył. – Absolutnie odchodzimy od biurokracji – dodał.

Odnosząc się do zagadnień związanych z nowym rokiem szkolnym, szef MEiN zapowiedział przyznanie nagrody z okazji 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. Będzie ona wynosiła 1125 zł. Mówił także o bonach dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego, które będzie można wykorzystać w ciągu 5 lat.

Minister Przemysław Czarnek zaznaczył, że na przyszły rok planowany jest rekordowy wzrost subwencji oświatowej, który przełoży się na podwyżki dla nauczycieli. Jak wskazywał, szacuje się, że subwencja oświatowa wzrośnie z prawie 64,5 mld zł w obecnym roku do kwoty blisko 80 mld zł w kolejnym.

Szef resortu edukacji i nauki nawiązał także do tematów poruszanych podczas rozmów z nauczycielską „Solidarnością”.

– Chcemy jeszcze jesienią tego roku zmienić przepisy prawa tak, aby stawka za wychowawstwo wzrosła też o blisko 100 proc. Chcemy dodatkowego uregulowania kwestii urlopu na żądanie. Ta rzecz już się pojawiała się w kodeksie pracy, jest już urlop z powodu siły wyższej, ale chcemy jeszcze dodatkowo w naszych przepisach oświatowych zagwarantować być może 2, być może 3 dni urlopu na żądanie – zapowiedział minister Przemysław Czarnek.

Podczas spotkania szef MEiN podkreślał, że szkoły w Polsce są dobrze zarządzane i dziękował dyrektorom za ich pracę.

W ub. tygodniu podobne zapowiedzi padły z ust wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piontkowskiego, który powiedział:

Potwierdzaliśmy, że nadal jesteśmy otwarci na dalsze odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela. Stąd plan kolejnego spotkania za tydzień, w węższym gronie, dotyczącego obowiązków biurokratycznych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Związkowcy z Solidarności wskazywali, że być może jest tu jeszcze jakaś przestrzeń do dalszego odbiurokratyzowania. Jeżeli zostaną wskazane konkretne działania, które mogłyby temu pomóc, to jesteśmy otwarci na zmiany przepisów w tej sprawie. Nie wiem, czy część tych przepisów da się jeszcze zmienić przed wrześniem, natomiast generalnie podtrzymujemy to, co mówiliśmy dotąd, że jesteśmy za maksymalnym odbiurokratyzowaniem pracy nauczyciela. Tu już wiele zrobiliśmy w ostatnich latach.

Chcemy także rozmawiać o postulatach dotyczących pragmatyki zawodu nauczyciela. Jeden z postulatów Solidarności dotyczył chociażby nagrody jubileuszowej. Uważamy, że należy przeprowadzić waloryzację tych świadczeń, być może wprowadzić dodatkowe świadczenie po 45 latach pracy, tak jak jest to z pracownikami samorządowymi.

Rozmawialiśmy także o dodatkach do wynagrodzenia nauczycieli – to jest szerszy problem. Związkowcy zgadzają się z nami, że powinny nastąpić szersze rozmowy dotyczące pragmatyki zawodowej nauczycieli, w tym systemu wynagradzania, uproszczenia tego systemu, czy dyskusja o dodatkach do wynagrodzenia, w tym m.in. za wychowawstwo i jego wysokości. Zgadzamy się, że w tym ostatnim wypadku potrzebna jest waloryzacja tego świadczenia. W rozmowach takich powinni uczestniczyć, oprócz związków zawodowych, także przedstawiciele innych środowisk działających w obszarze edukacji, jak np. przedstawiciele organów prowadzących czy pracodawcy.

Według nas należy do tych rozmów jak najszybciej przystąpić i całościowo te kwestie uregulować, nie tylko samych dodatków, ale także wynagrodzeń nauczycieli, pensum nauczycieli i całej pragmatyki zawodowej oraz systemu wynagradzania, bo są to elementy ze sobą powiązane. Obecny system wynagradzania nauczycieli jest bardzo skomplikowany, co potwierdzają sami związkowcy. Chcielibyśmy doprowadzić do jego uproszczenia i być może za kilka miesięcy, po rozmowach ze związkami i z samorządami, uda się do tego doprowadzić. Są też inne sprawy związane z pragmatyką zawodową, choćby kwestia urlopów, sposobu ich przeliczania, ale to także tematy, o których musimy nieco szerzej porozmawiać.

W wielu kwestiach związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli mamy podobne zdanie. Wyraźnie jednak mówimy również o tym, że gdy wiążą się z tym dodatkowe, znaczne środki, to musimy brać pod uwagę także m.in. stanowisko Ministerstwa Finansów.

Ile wynosi obecnie dodatek dla wychowawcy klasy?

Obecnie dodatek miesięczny za przyjęcie przez nauczyciela pracy wychowawcy klasy wynosi 300 zł.

Podstawa prawna: Art. 34a. Karty Nauczyciela

Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Minimalna wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 300 zł.

Kolejne spotkania ministra edukacji (28 VIII)

Budowa szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej Budowa szkoły i przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej to jedna z pierwszych i największych w regionie inwestycji kubaturowych. Wartość przedsięwzięcia to ponad 49 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z programów: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 30 mln zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – blisko 8 mln zł. Na ten aspekt zwracał uwagę szef MEiN podczas wizyty w Ostrowi Mazowieckiej. – Blisko 38 mln zł ze środków rządowych na kompleks szkolno-przedszkolny w Ostrowi Mazowieckiej – podkreślał, dodając, że jest to jedna z szeregu inwestycji realizowanych z dofinansowaniem rządowym. – Już na ten moment zostało przekazanych samorządom 13,7 mld zł na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – wskazywał. To środki, które samorządy otrzymały w latach 2016-2023. W samym województwie mazowieckim to blisko 1,63 mld zł. Inwestycja obejmuje budowę szkoły podstawowej i przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową drogi do obiektu. Kompleks będzie posiadał 12 sal edukacyjnych, 10 sal przedszkolnych, gabinety specjalistyczne, kuchnię i stołówkę oraz wielofunkcyjną salę gimnastyczną z pełnowymiarowym boiskiem do koszykówki i siatkówki oraz możliwością organizacji zawodów sportowych. W otoczeniu budynku powstanie także plac zabaw. Zakończenie inwestycji i przekazanie budynku do użytku jest planowane na drugą połowę 2024 r. Zmiany w nowym roku szkolnym Podczas wizyty w Ostrowi Mazowieckiej Minister Edukacji i Nauki mówił także o przygotowaniach do nowego roku szkolnego i zmianach w systemie oświaty, które zaczną obowiązywać od 1 września. Są wśród nich m.in. bezpłatne laptopy dla uczniów klas IV oraz bony dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego. Nauczyciele otrzymają także dodatkową nagrodę w wysokości 1125 zł z okazji jubileuszu 250-lecia powołania Komisji Edukacji Narodowej. Wśród kluczowych zmian jest także planowany na kolejny rok ogromny wzrost subwencji oświatowej. – Będziemy mieli kolejny rok rekordowego zwiększenia subwencji oświatowej – zapowiedział Minister Edukacji i Nauki i przypomniał, że w ostatnich latach nakłady na edukację zwiększyły się o ok. 25 mld zł, a tylko w tym roku subwencja wzrosła o 11 mld zł. – Ten rok, który jest przed nami, to kolejne rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej, także z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli – podsumował. Minister Edukacji i Nauki odniósł się także do wolnych miejsc pracy w szkołach. Zaznaczył, że jeśli chodzi o pełne etaty nauczycielskie, obecnie mamy mniej niż 1 proc. wakatów.

Spotkanie z polskimi uczniami z Litwy (25 VIII) Podczas spotkania minister Przemysław Czrnek odpowiadał na pytania dzieci i rozmawiał z nimi o historii i kulturze naszego kraju. Zapraszał do kolejnych wizyt i poznawania wspólnego dziedzictwa. – Chcemy, żebyście przyjeżdżali do Polski, żebyście nas odwiedzali i żebyśmy patrzyli na to wszystko, co nasi przodkowie stworzyli tutaj przez ponad 1050 lat – mówił.

Szef MEiN zapewniał, że Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Maksymiliana Marii Kolbego zapewni podręczniki polskich uczniów z Litwy. Zaprosił także młodych ludzi do Ministerstwa Edukacji i Nauki. „Wakacje polskich dzieci z Litwy” - zaproszenie na pizzę „Wakacje polskich dzieci z Litwy” to projekt Telewizji Polskiej, w który zaangażowało się wiele podmiotów i instytucji oraz regionalne ośrodki TVP. Jego celem było pokazanie polskim uczniom z Litwy ważnych miejsc dla polskiej kultury i tożsamości. Wypoczynek był dla młodych ludzi interesującą lekcją historii i miał zainspirować ich do odwiedzenia Polski w przyszłości. Dzięki pobytowi w naszym kraju uczniowie mogli doskonalić znajomość języka polskiego oraz nawiązywać nowe znajomości z rówieśnikami z Polski. Podczas poszczególnych turnusów dzieci odwiedzały muzea, skanseny, sanktuaria, ogrody zoologiczne, planetaria i parki rozrywki. Uczestniczyły w górskich wycieczkach i rejsach wycieczkowych. W programie nie zabrakło wizyt w największych miastach Polski, a także warsztatów tematycznych, gier terenowych oraz zajęć sportowych. W oddziałach terenowych TVP 3 dzieci mogły obejrzeć studia, przyjrzeć się pracy dziennikarzy oraz samodzielnie stanąć przed kamerą. W sumie w ramach projektu nasz kraj odwiedziło 800 dzieci z Litwy.

