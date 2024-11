Nowa propozycja u min. edukacji B. Nowackiej podwyżek pensji nauczycieli o 15%. Poprzez zwiększenie do 10.340,00 zł subwencji na jednego ucznia

Sposobem związkowców na podwyżki 15% dla nauczycieli jest zwiększenie pieniędzy na tzw. standard A. To kwota, jaką gminy dostaną na jednego ucznia w 2025 r. Związkowcy chcą podnieść kwoty przekazywane samorządom na ucznia o 15%, co otworzyłoby punkt startu do przekazania nauczycielom części z tych pieniędzy na podwyżki w 2025 r.

Pieniądze pochodzą z subwencji oświatowej. Kwota na ucznia (standard A) jest modyfikowana w zależności od cech placówki oświatowej lub potrzeb ucznia. Liczba wag w rozporządzeniu przekracza 100. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaopiniowała negatywnie załącznik do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. Co się nie podoba związkowcom? Całość ich pisma poniżej: REKLAMA plik plik Najważniejsze tezy są następujące: Co proponuje rząd - Wstępny algorytm podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych w 2025 r. Rząd proponuje: finansowy standard A wyniesie 9477 zł. W stosunku do roku 2024, w którym finansowy standard A wynosił 8991 zł, wzrośnie o około 5,4%, tj. o 486 zł (dane przybliżone). WAŻNE! Kwota standardu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych może ulec zmianie w przypadku korekty danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków lub dzieci, oraz liczbie etatów nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 15 maja 2024 r.). Co proponują związkowcy min. edukacji B. Nowackiej? Należy ustalić standard finansowy A na poziomie 10 340 zł, czyli podnieść go o 15%. Uwzględni on zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 15% oraz pozwoli samorządom w sposób właściwy finansować potrzeby oświatowe na co najmniej dotychczasowym poziomie. Porównajmy to z propozycją rządu: 9477 zł. Dalszy ciąg materiału pod wideo 10340 zł - 9477 zł = 863 zł 863 zł więcej na ucznia w stosunku do propozycji rządu byłoby potencjalnym źródłem podwyżek dla nauczycieli. Związkowcy wskazują też, że wyliczanie potrzeb edukacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego na dzień 15 maja 2024 jest absurdalne, ponieważ ten stan nie odpowiada liczbie uczniów jaka uczęszcza do szkół danej JST na dzień 30 września danego roku (zjawisko demograficzne, migracja ludności, nabór do szkół średnich). PROMOCJA: Polecamy prenumeratę startową DGP. Opłata tylko 19,99 zł. Autopromocja Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie Sprawdź 12 grudnia plan prac nad przywilejami nauczycieli w 2025 r. REKLAMA W grudniu 2024 r. zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli zbierze prace z grup roboczych i opracuje harmonogram wdrożenia zmian w przepisach ważnych dla nauczycieli. Wszystko prawdopodobnie w 2025 r. i latach kolejnych. Nauczyciele wiosną i lotem 2024 r. oczekiwali od rządu (nie wiadomo, które z tych postulatów będą przedmiotem rozmów w grudniu 2024 r.): 1) podjęcia prac nad Inicjatywą Obywatelską ZNP „Godne płace i wysoki prestiż nauczyciela” (powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce) - w efekcie tego postulatu pensja brutto nauczyciela dyplomowanego powinna w 100% odpowiadać przeciętnemu wynagrodzeniu w gospodarce według GUS. Na 2025 r. powinna ta wartość wynieść około 7400-7600 zł brutto); 2) podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. co najmniej o 15 %; 3) wzrostu wynagrodzenia od września 2024 r. nauczycieli mianowanych; 4) uregulowania warunków pracy nauczycieli – dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy powinien być przyznawany nauczycielom pracującym w określonych warunkach, bez względu na rodzaj placówki; 5) uregulowania rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia; 6) uregulowania realizacji godzin ponadwymiarowych; 7) uregulowania wyjazdów na szkolne wycieczki (zapłata za zaplanowane godziny ponadwymiarowe); 8) uregulowania w ustawie Karta Nauczyciela – delegowanie nauczyciela do pracy poza siedzibę szkoły; 9) wprowadzenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela kierownika wycieczki szkolnej; 10) podwyższenia dodatku za wychowawstwo do kwoty 500 zł ; 11) wprowadzenia nagrody jubileuszowej nauczycieli za 45 lat pracy w wysokości 350 % wynagrodzenia miesięcznego; 12) uregulowania w przedszkolach i szkołach problemu przydzielania tzw. doraźnych zastępstw, jako zajęć opiekuńczo – wychowawczych realizowanych bezpłatnie, w ramach swojego czasu pracy przez nauczycieli specjalistów psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów, doradców zawodowych, bibliotekarzy szkolnych oraz wychowawców świetlicy; 13) określenia maksymalnej liczebności oddziałów przedszkolnych i szkolnych na 20 osób; 14) ujednolicenia zasad dotyczących odprawy emerytalnej nauczycieli i pracowników samorządowych.