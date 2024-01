Dlaczego nie ma 99 zł, 185 zł, 238 zł, 330 zł dla uczniów szkół średnich i zerówek? Tylko dla podstawówek. To jak z laptopami dla IV klas?

99 zł, 185 zł, 238 zł i 330 zł to dopłaty na ucznia szkoły podstawowej (w zależności od klasy). Dlaczego tylko dla szkół podstawowych? Co z zerówkami i szkołami średnimi? Czy jest tu podobnie jak z darmowymi laptopami tylko dla uczniów IV klas?

Gminy za 99 zł, 185 zł, 238 zł i 330 zł kupują podręczniki - uczniowie korzystają z nich za darmo. Nie dotyczy to uczniów szkół średnich. Dlaczego? Pytanie powstało w czasie dyskusji internautów wokół artykułu Marty Pawłowskiej: 99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł na ucznia klasy IV, 238 zł na ucznia klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII w 2024 r. Jest projekt rozporządzenia resortu edukacji

Dofinansowanie na ucznia 99 zł, 185 zł, 238 zł, 330 zł - dyskusja między rodzicami

Rodzice widzą analogię między darmowymi laptopami dla klas IV szkół podstawowych - podobnie jak podręczniki nie są przeznaczone dla szkół średnich. W dyskusji pojawił się też argument, że rodzice mając 800+, mogą kupić podręczniki do szkoły średniej. Tylko 800 plus mają także rodzice dzieci w szkołach podstawowych. Dlaczego w tym wypadku nie działa ten argument.

grafika 1 INFOR

grafika 2 Infor.pl

Osobna dyskusja dotyczyła "zerówek" i podręczników do nich.

grafika 3 Infor.pl

grafika 4 Infor.pl

Dlaczego nie ma dofinansowanie na ucznia 99 zł, 185 zł, 238 zł, 330 zł szkół średnich?

Odpowiedź na pytanie rodziców jest w art. 55 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Przepis nakłada na gminy prowadzące szkoły obowiązek wyposażenia szkół w podręczniki. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. To oznacza, że gminy – jako wykonawcy usługi dla rządu – dostaną dotację celową z budżetu państwa, udzielaną przez wojewodę. Przepis szczegółowo reguluje na czym ma polegać realizacja zadania przez gminy. Np. jest to wyposażenie:

1) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas I–III,

2) publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dla klas IV–VIII

Takie zadania zleconego rząd nie nałożył na gminy w stosunku do szkół średnich. I nie dał na to pieniędzy. Dlatego w szkołach średnich nie ma darmowych podręczników.