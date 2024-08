Sprawdź, jak wypadają ferie zimowe w roku szkolnym 2024/2025 i 2025/2026. W których województwach ferie zimowe wypadają w styczniu? Które województwa mają zaplanowane ferie zimowe na drugą połowę lutego?

Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2024/2025

20 stycznia - 2 lutego 2025

województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

27 stycznia – 9 lutego 2025

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

3 lutego – 16 lutego 2025

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

17 lutego - 2 marca 2025

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026

19 stycznia - 1 lutego 2026

województwa: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

2 lutego - 15 lutego 2026

województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

16 lutego - 1 marca 2026

województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie

Przerwy świąteczne

Zgodnie z rozporządzeniem MEN ws. organizacji roku szkolnego, w szkołach oprócz ferii zimowych jest także ustalona zimowa przerwa świąteczna. Trwa ona od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek.