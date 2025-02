Będą nowe terminy na składanie wniosków o objęcie nauką języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole oraz na składanie oświadczeń o rezygnacji. Pojawił się projekt rozporządzenia

Do konsultacji publicznych i opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Projekt ten ma na celu ujednolicenie i usprawnienie przygotowania organizacji roku szkolnego, w tym arkusza organizacji publicznych szkół i placówek.

Objęcie nauką języka mniejszości lub języka regionalnego: terminy

Obecnie, wniosek o objęcie nauką języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole składa się dyrektorowi przedszkola lub szkoły do 20 września danego roku szkolnego. Zaś oświadczenie o rezygnacji, do 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. W ocenie projektodawców należy zmienić datę składania powyższych wniosków, by można było lepiej zorganizować kolejny rok szkolny.

Objęcie nauką języka mniejszości lub języka regionalnego. Zmiany już w roku szkolnym 2025/2026 r.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, by powyższe wnioski i oświadczenia składać ze stosownym wyprzedzeniem, by dyrektor przedszkola lub szkoły mógł prawidłowo zaplanować zajęcia w tygodniowym rozkładzie pracy oraz by zapewnić kadrę pedagogiczną o wymaganych kwalifikacjach. Zaproponowano, by wnioski oraz oświadczenia składać do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którego organizacja zajęć ma dotyczyć. W przypadku dzieci i uczniów przyjmowanych do przedszkola lub szkoły, wniosek będzie trzeba złożyć do 31 lipca roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpoczyna naukę. Uwzględniono także okres przejściowy. W roku 2025 dzieci i uczniowie bez względu na to, czy kontynuują naukę, czy ją rozpoczynają, będą mieli złożyć wniosek lub oświadczenie do 31 lipca 2025 r.