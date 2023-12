D. Tusk: Podwyżka 20% nie dla pracowników urzędów gminnych, wiejskich i pracowników samorządowych. 20% dla policjantów, żołnierzy, celników [Budżetówka]

Premier o podwyżkach 20% jest tylko dla niektórych pracowników budżetówki.

W samorządach jest ciężko, ale musimy się dzielić zobowiązaniami; 20 proc. dla sfery budżetowej to nie są pieniądze dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli pracowników samorządowych - wskazał premier Donald Tusk. Dodał, że podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników.

REKLAMA

Tusk pytany na wtorkowej konferencji prasowej o to, czy mówiąc o podwyżkach w oświacie, rząd przewidział również podwyżki dla pracowników niepedagogicznych, powiedział: "Tutaj jest apel - ja wiem, że ciężko jest w samorządach - ale musimy się dzielić ciężarami, zobowiązaniami".

"Warto pamiętać, że 20 proc. dla sfery budżetowej to nie są pieniądze np. dla tych, którzy pracują w urzędach gminnych, wiejskich czyli dla pracowników samorządowych" - powiedział premier.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

I dodał, że "podwyżka płac dotyczy nauczycieli, a nie wszystkich pracowników". "Ale liczymy na to, dla dobra też naszych dzieci, wnuków, uczniów, uczennic polskich, że w samorządach też zrozumieją, że powinny temu też towarzyszyć jakieś pozytywne decyzje dla innych pracowników. Bardzo na to liczymy, to nie jest w naszym zasięgu jak wiadomo" - podkreślił Tusk.

Dodał, że pytanie to ułatwi rządowi "perswazję wobec tych, którzy za to odpowiadają, żeby pomyśleli o pracownikach". (PAP)