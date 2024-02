Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych w 2024 roku

Rozporządzenie określa w załączniku stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia. Stawki te stosuje się do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od dnia 1 stycznia 2024 r.

Jednocześnie straciło moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 608).

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA w 2024 roku

Grupa uposażenia Miesięcznie w złotych 1 2 20 20 900,00 19 B 18 600,00 19 A 18 000,00 19 17 400,00 18 B 16 700,00 18 A 16 100,00 18 15 600,00 17 B 15 000,00 17 A 14 500,00 17 14 100,00 16 C 13 200,00 16 B 12 600,00 16 A 12 100,00 16 11 600,00 15 C 10 900,00 15 B 10 400,00 15 A 10 200,00 15 10 000,00 14 C 9600,00 14 B 9400,00 14 A 9200,00 14 9100,00 13 B 8900,00 13 A 8800,00 13 8700,00 12 A 8600,00 12 8500,00 11 8400,00 10 8000,00 9 7900,00 8 7800,00 7 7400,00 6 7300,00 5 7200,00 4 7100,00 3 7000,00 2 6900,00 1 A 6500,00 1 6200,00 0 6000,00

Poszczególne grupy uposażenia żołnierzy zawodowych dla stanowisk etatowych według stopni wojskowych są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 17 maja 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1090).

Wykaz grup uposażenia dla stanowisk etatowych według stopni wojskowych

Grupa uposażenia Stopień wojskowy 1 2 20 Generał (admirał) 19 B generał broni (admirał floty) 19 A 19 18 B generał dywizji (wiceadmirał) 18 A 18 17 B generał brygady (kontradmirał) 17 A 17 16 C Pułkownik (komandor) 16 B 16 A 16 15 C Podpułkownik (komandor porucznik) 15 B 15 A 15 14 C major

(komandor podporucznik) 14 B 14 A 14 13 B Kapitan (kapitan marynarki) 13 A 13 12 A Porucznik (porucznik marynarki) 12 11 Podporucznik (podporucznik marynarki) 10 starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy marynarki) 9 starszy chorąży

(starszy chorąży marynarki)

8 chorąży

(chorąży marynarki) 7 młodszy chorąży

(młodszy chorąży marynarki) 6 starszy sierżant (starszy bosman) 5 Sierżant (bosman) 4 Plutonowy (bosmanmat) 3 starszy kapral (starszy mat) 2 Kapral (mat) 1 A starszy szeregowy specjalista

(starszy marynarz specjalista) 1 starszy szeregowy (starszy marynarz) 0 Szeregowy (marynarz)

Zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową od 1 kwietnia 2024 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (z 7 lutego 2024 r.), który aktualnie jest poddawany uzgodnieniom ma zmienić § 31 rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, w zakresie dodatków za długoletnią służbę wojskową.



Aktualnie na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 149 i 597), żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową o charakterze stałym w wysokości:

1) po trzech latach służby wojskowej – 3%,

2) po sześciu latach służby wojskowej – 6%,

3) po dziewięciu latach służby wojskowej – 9%,

4) po dwunastu latach służby wojskowej – 12%,

5) po piętnastu latach służby wojskowej – 15% – należnego uposażenia zasadniczego.

Dodatek określony w pkt 5 zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej pełnionej ponad piętnaście lat, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej.



Po zmianie przepis ten ma brzmieć następująco:

„§ 31. 1. Żołnierzowi zawodowemu przyznaje się dodatek za długoletnią służbę wojskową o charakterze stałym po roku służby wojskowej w wysokości 1% należnego uposażenia zasadniczego.

2. Dodatek określony w ust. 1 zwiększa się o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rok służby wojskowej, nie więcej jednak niż do wysokości 35% po 35 latach służby wojskowej.”.



A więc dodatek będzie wzrastał co roku o 1% uposażenia zasadniczego, a dotąd wzrastał co 3 lata o 3% uposażenia zasadniczego.



Omawiany projekt zakłada, że dotychczasowe decyzje przyznające dodatki do uposażenia zasadniczego zachowują ważność, nie dłużej jednak niż na czas w nich określony, o ile są zgodne z nowymi przepisami. A przepisy § 31 zmienianego rozporządzenia, w nowym brzmieniu - będą miały zastosowanie do ustalania dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od 1 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 222).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie określenia grup uposażenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 1090).

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.