Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci

Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci

24 maja 2026, 21:12
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić brudny słoik segregacja szkło śmieci
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci
Gdzie wyrzucić brudny słoik: do szkła czy zmieszanych? Należy wyróżnić dwie sytuacje - gdy słoik jest niedomyty oraz z zawartością, np. przetworami. Błąd grozi podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Można płaci nawet 4 razy więcej niż opłata standardowa.

Gdzie wyrzucić brudny słoik?

Co do zasady szkło wyrzuca się do pojemnika zielonego. Plastik to kolor niebieski, a metal i tworzywa sztuczne - żółty. Pozostałe odpady trafiają do czarnego worka ze śmieciami zmieszanymi. Do tego ostatniego wyrzucamy też brudny papier, a co z brudnym słoikiem? Czy może trafić do szkła? Zależy co rozumiemy przez słowo brudny. Jeśli jest to słoik z zawartością, powinien zostać wyrzucony do odpadów zmieszanych. Natomiast lekko przybrudzony, ale bez pokrywki, może trafić do szkła. Warto jednak zawsze opłukać słoik, aby nie było żadnych wątpliwości. Pamiętajmy, że pokrywka musi znaleźć się w żółtym koszu na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić słoik z zawartością, np. przetworami?

Brudny słoik to może być także słoik z zawartością. Czasami wyrzucamy np. zepsute przetwory. Taki słoik powinien trafić do czarnego worka czyli śmieci zmieszanych. Nie można wyrzucać go do szkła, pomimo tego, że sam słoik jest w nienaruszonym stanie. To de facto trzy rodzaje odpadów: zawartość - bio, pokrywka - metale i tworzywa sztuczne oraz słoik - szkło.

Słoika z pokrywką nie wyrzucamy do szkła

Wiemy już, że słoika wraz z pokrywką nie wyrzuca się do szkła. Czego jeszcze nie należy pozbywać się do zielonego worka? Nie wszyscy wiedzą, że szklanki, lustra, szyby i ceramika to odpady, które wyrzucamy do czarnego worka czyli śmieci zmieszanych. Bardzo często trafiają jednak do szkła. Utrudnia to pracę w sortowniach, a co za tym idzie recykling i grozi konsekwencjami finansowymi. Jakimi?

Nieodpowiednia segregacja grozi podwyżką opłat na wywóz odpadów

Jaka kara grozi za nieodpowiednią segregację odpadów? Podwyżka opłaty za wywóz odpadów - nawet 4 razy wyższa niż standardowa. Śmieci mogą również zostać oznaczone jako nieodpowiednio posegregowane i nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie przez osoby do tego uprawnione.

