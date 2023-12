Pilny projekt ustawy: Czasowe orzeczenia o niepełnosprawności ważne do 30 września 2024 r. [ustawa o rehabilitacji zawodowej]

Przedłużenie ważności orzeczeń do 30 wrześnie 2024 r. Dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy został złożony przez posłów Trzeciej Drogi, KO i Lewicy.

Przedłużenie terminu ważności orzeczeń

Ustawa wprowadza następujące zasady:

Zasada 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upływa do 30 czerwca 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do dnia nowego (prawomocnego) orzeczenia. Czyli jeżeli ważność orzeczenia upływa 1 marca 2024 r., zostaje automatycznie z mocy prawa przedłużona do 30 września 2024 r.

Zasada 2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych na podstawie ww. orzeczeń jest automatycznie przedłużone do 30 września 2024 r. Nie trzeba składać wniosków do MOPS/GOPS, innych urzędów. Odpowiednie decyzje zostaną wydane automatycznie – MOP i GOPS będą działały „z urzędu”.

Zasada 3. Przedłużenie z daty „30 czerwca 2024 r.” na „30 września 2024 r." dotyczy kart parkingowych.

Projekt ustawy w PDF (do ściągnięcia)

projekt ustawy w PDF

grafika nr 1 SEJM

grafika nr 2 sejm.gov.pl