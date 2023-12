Za kilka tygodni możesz stracić rentę, zasiłek albo kartę parkingową. Sejm pilnie pracuje nad ustawą

Utrata prawa do zasiłku, renty i karty parkingowej, to skutek zbliżających się terminów wygaśnięcia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, z których wynika prawo do tych świadczeń. Osoby niepełnosprawne nie mogą odnowić ważności orzeczeń bo w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności, są zatory. Zwiększą się jeszcze po 1 stycznia 2024 r., kiedy "ruszy" świadczenie wspierające.

Projekt ustawy został złożony przez posłów Trzeciej Drogi, KO i Lewicy. I ma rozwiązać problem zatorów w komisjach oceniających stan zdrowia osób niepełnosprawnych. Zatory powstałe z uwagi na to, że przez okres pandemii zawieszono obowiązek stawania przez osoby niepełnosprawne przed komisjami w celu odnowienia (weryfikacji) czasowych orzeczeń o niepełnosprawności. A teraz go "odwieszono" i są krótkie terminy na zdobycie nowych orzeczeń. Problem pogłębią po 1 stycznia 2024 r. postępowania w sprawie świadczenia wspierającego. To samo dotyczy kwestii świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach.

Przedłużenie terminu ważności orzeczeń

Ustawa wprowadzi następujące zasady:

Zasada 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upływa do 30 czerwca 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do dnia nowego (prawomocnego) orzeczenia. Czyli jeżeli ważność orzeczenia upływa 1 marca 2024 r., zostaje automatycznie z mocy prawa przedłużona do 30 września 2024 r.

Zasada 2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych na podstawie ww. orzeczeń jest automatycznie przedłużone do 30 września 2024 r. Nie trzeba składać wniosków do MOPS/GOPS, innych urzędów. Odpowiednie decyzje zostaną wydane automatycznie – MOP i GOPS będą działały „z urzędu”.

Zasada 3. Przedłużenie z daty „30 czerwca 2024 r.” na „30 września 2024 r." dotyczy kart parkingowych.

Dlaczego złożono projekt ustawy wydłużający termin orzeczeń Posłowie Polska 2050-TD złożyli w Sejmie projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Regulacja przewiduje wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęłaby do dnia 30 czerwca 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z projektem automatycznie zostałaby wydłużona także ważność wydanych kart parkingowych oraz świadczeń pielęgnacyjnych. RPO broni interesów osób niepełnosprawnych W uzasadnieniu przywołano wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym zwrócił uwagę na znaczne opóźnienia oraz zatory przy wydawaniu nowych orzeczeń w ramach zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie ze skargami docierającymi do RPO, do mediów oraz do organizacji społecznych opóźnienia sięgają nawet 8 miesięcy i powodują utratę świadczeń oraz form wsparcia, np. stypendiów na uczelni, kart parkingowych oraz świadczenia pielęgnacyjnego. W przypadku tego świadczenia są to jedyne środki, z jakich może utrzymywać się osoba z niepełnosprawnością i członek rodziny, który ją wspiera, bo świadczenie pielęgnacyjne wiąże się obecnie z zakazem pracy i dorabiania. W konsekwencji wiele osób pozostaje bez jakichkolwiek środków do życia. Zdaniem autorów projektu w szczególnie trudnej sytuacji są osoby, których orzeczenia straciły ważność po dniu 5 sierpnia 2023 r., a zespoły orzecznicze nie zdołały na czas wyznaczyć terminu posiedzenia zespołu, bowiem osoby te straciły dostęp do świadczeń i często swojego jedynego źródła środków do życia. Za chwilę w podobnie trudnej sytuacji znajdą się także osoby, których orzeczenia stracą ważność po 31 grudnia 2023 r. oraz po kolejnych, dalszych terminach wydłużeń. Świadczenie wspierające zablokuje komisje dla osób niepełnosprawnych Z uzasadnienia: „Należy również zauważyć, że liczba wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności najpewniej ulegnie dodatkowemu znaczącemu zwiększeniu od momentu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, czyli od 1 stycznia 2024 r. Będzie to spowodowane faktem, że ubiegać się o świadczenie wspierające będą mogli seniorzy, a wymogiem ubiegania się o niej jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o które wielu seniorów (pomimo spełniania warunków) dotychczas nie wnioskowało”.

źródła: Sejm, informacje własne i artykuł SS PAP: "Orzecznicy nie nadążają. Posłowie za wydłużeniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności", autor Marcin Przybylski