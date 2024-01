Nie przegap! Wzór od PFRON. Przywrócenie terminu do 8 stycznia 2024 r. Złożysz i refundacja składek. Dofinansowanie

Sejm przywrócił ważność orzeczeń o niepełnosprawności za okres po 5 sierpnia 2023 r. Trzeba m.in. złożyć wniosek o przywrócenie terminu do PFRON. To pierwszy krok do odzyskania refundacji składek ZUS i Krus oraz dofinansowań.

Zmiany w orzeczeniach osób niepełnosprawnych od 30 grudnia [ustawa z 19 grudnia 2023 r.]

Ponieważ ustawa zadziałała wstecz i przywróciła ważność orzeczeń o niepełnosprawności PFRON informuje: Komunikat PFRON z 3 stycznia 2024 r. Od 30 grudnia 2023 r. obowiązuje ustawa1, która zmienia dotychczasowe zasady przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Według nowego przepisu prawa2 orzeczenia powiatowych, miejskich, wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności: które zachowały ważność na podstawie przepisów w brzmieniu dotychczasowym 3 , albo

, albo których okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowują ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne. Zatem nowe przepisy działają także wstecz i przywracają ważność orzeczeń, które już wygasły. Zobacz również: Komunikat PFRON: Przypominamy o prawidłowej kolejności składaniu formularzy w 2024 r. Inaczej wezwiemy do korekty [refundacja dla osób niepełnosprawnych] Jak przywrócić termin składania wniosku Wn-D lub Wn-U-G lub Wn-U-A4 Na podstawie nowych przepisów – z przyczyny przedłużenia orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które wg wcześniejszych przepisów nie mogły być przedłużone – istnieje możliwość korygowania wniosków złożonych w terminie lub sporządzenia wniosku zwykłego po terminie. Przy wniosku o dofinansowanie lub refundację złożonym nieterminowo niezbędne jest, aby złożyć także wniosek o przywrócenie terminu. Aby PFRON mógł przywrócić termin trzeba spełnić trzy warunki: wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od daty ustania przyczyny przekroczenia terminu na złożenie wniosku;

uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy wnioskodawcy;

dopełnić czynności, dla której termin został przekroczony - czyli złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami za dany miesiąc5. Prośbę o przywrócenie terminu, w zależności od wybranej formy składania dokumentów, możecie Państwo wysłać: w wersji papierowej (na adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13 00-828 Warszawa) lub

elektronicznie za pośrednictwem SODiR poprzez moduł Korespondencja lub

elektronicznie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP Jeśli z powodu orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła 6 sierpnia 2023 r. lub później, nie złożono wniosku Wn-D, Wn-U-G lub Wn-U-A w terminie, to możecie Państwo do 8.01.2024 r. złożyć zaległe wnioski i równolegle wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu. We wniosku o przywrócenie terminu trzeba powołać się na wsteczne przywrócenie – przepisem prawa 6 - ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wzór wniosku o przywrócenie terminu wzór Przypominamy, że: Wniosek WN-D składa pracodawca, któremu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Wn-U-G, to wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Wn-U-A, to wniosek o refundację składek KRUS Infolinia PFRON: 22) 581-84-10 wew. 1 Jeżeli będziecie mieć Państwo pytania w sprawie przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: (22) 581-84-10 wew. 1. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00. Możecie Państwo do nas również pisać w tej sprawie: na adres: sod@pfron.org.pl lub

w SODiR w module ‘Korespondencja’ Przypisy: Przypis 1 Ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r., poz. 2768). Przypis 2 Art. 1 ww. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. stanowi:

