REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Polecenie obniżenia świadczeń wydał rząd. Osobom niepełnosprawnym do dziś trudno w to uwierzyć. Tracą od 376 zł do 1128 zł (miesięcznie). Niektórzy stracili świadczenie wspierające

Polecenie obniżenia świadczeń wydał rząd. Osobom niepełnosprawnym do dziś trudno w to uwierzyć. Tracą od 376 zł do 1128 zł (miesięcznie). Niektórzy stracili świadczenie wspierające

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 stycznia 2026, 21:20
[Data aktualizacji 23 stycznia 2026, 21:20]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Od 376 zł do 1128 zł traci (miesięcznie) osoba niepełnosprawna przez Wytyczne rządu dla WZON. 6 typowych sytuacji. Obliczenia [Przykłady]
Od 376 zł do 1128 zł traci (miesięcznie) osoba niepełnosprawna przez Wytyczne rządu dla WZON. 6 typowych sytuacji. Obliczenia [Przykłady]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.

Wytyczne dla WZON to poniższy dokument chyba nigdy oficjalnie nie udostępniony dziennikarzom (Infor.pl otrzymał go od czytelników).

REKLAMA

REKLAMA

Wytyczne - pismo przewodnie

Wytyczne - pismo przewodnie

Media

Treść Wytycznych z grudnia 2024 r. w formacie PDF:

wytyczne PDF

wytyczne PDF

Wytyczne zawierają nakaz dla WZON obniżenia świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (pozostałe trzy grupy osób niepełnosprawnych wskazuję na końcu artykułu).

REKLAMA

Jak działa ten dokument w zakresie obniżania wartości świadczenia wspierającego?

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Progi punktowe i kwotowe w świadczeniu wspierającym

Mamy 6 progów dla punktów w świadczeniu wspierającym.

 

Punkty

Świadczenie wspierające

95–100

4 134 zł

90–94

3 383 zł

85–89

2 255 zł

80–84

1 504 zł

75–79

1 128 zł

70–74

752 zł

Po obniżeniu raptem kilku punktów w decyzji WZON osoba niepełnosprawna otrzymuje świadczenie wspierające z poziomu niższego. Są to różnice między kwotami:

4134 zł (prawidłowa wartość świadczenia wynikająca ze stopnia niesamodzielności) − 3383 zł (zaniżona wartość świadczenia wynikająca z decyzji WZON skorygowanej w dół przez Wytyczne) =  751 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej)

3383 zł (prawidłowa wartość świadczenia) - 2255 zł (zaniżona wartość świadczenia) = 1128 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej)

2255 zł (prawidłowa wartość świadczenia) − 1504 zł (zaniżona wartość świadczenia) = 751 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej)

1504 zł (prawidłowa wartość świadczenia)− 1128 zł (zaniżona wartość świadczenia) =  376 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej)

1128 zł (prawidłowa wartość świadczenia) − 752 zł (zaniżona wartość świadczenia)= 376 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej)

 Wytyczne działają w ten sposób, że "zabierają" niepełnosprawnemu, który ma np. 96 punktów np. 5 punktów. Niepełnosprawny spada w poniższej tabeli do przedziału 90-94 punkty. Zamiast 4134 zł zł miesięcznie otrzyma 3383 zł.

Po zastosowaniu nakazu pełnomocnika rządu ds osób niepełnosprawnych następuje spadek z np. przedziału 95-100 punktów do przedziału 90-94 punkty. Oznacza to obniżkę świadczenia wspierającego z 4134 zł do 3383 zł. To obniżka o 751 zł.

I tak to się odbywa pomiędzy poszczególnymi poziomami punktów. To są operacje prawno-matematyczne. Dlatego tak trudno dotrzeć z informacją o naruszeniu prawa do osób spoza środowiska niepełnosprawnych

 Ile tracą niepełnosprawni przy zejściu z kolejnych progów punktowych w dół"?

1128 zł − 752 zł =  376 zł

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

1504 − 1128 =  376 zł

2255 − 1504 =  751 zł

3383 − 2255 =  1128 zł

4134 − 3383 =  751 zł

Ile osób niepełnosprawnych jest poszkodowanych?

Liczba osób poszkodowanych jest nieznana. Wnioski o świadczenie wspierające złożyło kilkaset tysięcy osób. Problem opisany w artykule dotyczy więc co najmniej kilku tysięcy osób; niektórzy mówią o kilkunastu tysiącach osób niepełnosprawnych z zaniżonym świadczeniem wspierającym. Do tego dodajmy osoby niepełnosprawne pozbawione tego świadczenia (spadły poniżej progu 70 punktów) - także na podstawie mechanizmu opisanego w artykule.

Poszkodowane są nie tylko osoby niepełnosprawne w wieku 75+

Ważne

Osoby niepełnosprawne twierdzą w listach do Infor.pl, że podobny nakaz został wydany wobec niewidomych, osób z zaburzeniami słuchu oraz poruszających się na wózkach aktywnych (np. osoba sparaliżowana od pasa w dół, ale ze sprawnymi rękami). Powodem obniżania świadczeń dla tych trzech grup są właśnie sprawne ręce - świadczenie wspierające jest dla osób niesamodzielnych. Osoby odpowiedzialne za pomoc niepełnosprawnym w Polsce przyjęły (bez podstawy prawnej), że osoba mająca sprawne ręce na poziome zrobienia sobie posiłku czy otwarcia drzwi jest ... samodzielna. Podstawą tego poglądu są proste testy sprawnościowe nie mające wiele wspólnego z dorobkiem współczesnej medycyny - takie testy może przeprowadzać każda osoba (po krótkim przeszkoleniu) niezależnie od posiadania wykształcenia medycznego.

O potwierdzenie informacji, że problem dotyczy 4 grup osób niepełnosprawnych pytał niedawno RPO. Opisaliśmy to w poniższych publikacjach:

Zobacz również:

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Kalendarz 2026 [Kalendarz księgowego]

Powiązane
Tysiące poszkodowanych przez ZUS emerytów nie poszło do sądu. Ci co poszli wygrali. [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20]
Tysiące poszkodowanych przez ZUS emerytów nie poszło do sądu. Ci co poszli wygrali. [wyrok TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20]
Niepełnosprawni mają mieć asystentów. No, ale MOPS dziś za asystenta odbiera świadczenie pielęgnacyjne
Niepełnosprawni mają mieć asystentów. No, ale MOPS dziś za asystenta odbiera świadczenie pielęgnacyjne
Wyjaśniamy dlaczego PZON i WZON usuwają punkt 7 wskazań w orzeczeniu o niepełnosprawności. To przez przepisy
Wyjaśniamy dlaczego PZON i WZON usuwają punkt 7 wskazań w orzeczeniu o niepełnosprawności. To przez przepisy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Polecenie obniżenia świadczeń wydał rząd. Osobom niepełnosprawnym do dziś trudno w to uwierzyć. Tracą od 376 zł do 1128 zł (miesięcznie). Niektórzy stracili świadczenie wspierające
23 sty 2026

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.
Nie lekceważ ostrzeżenia RCB. Zła jakość powietrza w dwóch województwach
23 sty 2026

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert dla niektórych regionów w województwach śląskim i opolskim, ostrzegający przed prognozowaną złą jakością powietrza w związku z wysokim stężeniem pyłu zawieszonego PM10.
Neutralne ogłoszenia o pracę w gminach: „Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i "stanowisko do określonych spraw"
21 sty 2026

„Stanowisko urzędnicze”, „wieloosobowe stanowisko pracy” i stanowiska do określonych spraw – to główne określenia stosowane przez wybrane urzędy największych miast w ogłoszeniach o pracę. Samorządy dostosowują się do obowiązku stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk, który obejmuje zarówno sektor prywatny, jak i administrację publiczną.
Polski paszport bije rekordy popularności - urzędnicy coraz częściej odmawiają
21 sty 2026

Ubiegły rok przyniósł wzrost liczby wniosków od cudzoziemców o uznanie za obywatela polskiego, co potwierdza niesłabnące zainteresowanie osiedlaniem się nad Wisłą – podkreśla w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Ustawa budżetowa 2026. Jest decyzja prezydenta Nawrockiego
20 sty 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w poniedziałek ustawę budżetową na 2026 r., jak poinformowała kancelaria prezydenta na platformie X. Jednocześnie zdecydował o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z konstytucją.
Co z wypłatą świadczeń przez państwo w 2026 r.? Czy 800+, trzynastki, czternastki są zagrożone? Prezydent podpisał i skierował ustawę budżetową na 2026 rok do Trybunału Konstytucyjnego
19 sty 2026

Stało się - Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 r. Konstytucja RP uniemożliwia Prezydentowi zawetowanie tej ustawy. Ulga, bo budżet będzie działał? No właśnie niekoniecznie - jednocześnie bowiem Prezydent skierował podpisaną ustawę do kontroli w TK, na co Konstytucja już pozwala. To nie koniec zamieszania wokół budżetu państwa w tym roku - ale co to oznacza dla wypłat świadczeń teraz?
Pierwsza w Polsce karetka weterynaryjna w stolicy - wsparcie dla potrzebujących zwierząt
16 sty 2026

Warszawskie schronisko dla zwierząt na Paluchu uruchomiło pierwszą w Polsce specjalistyczną karetkę weterynaryjną. Ambulans będzie odbierał zwierzęta z lecznic na terenie stolicy na podstawie zgłoszeń straży miejskiej.
Ponad 200 km linii kolejowych do rewitalizacji na Dolnym Śląsku. Powrócą połączenia pasażerskie
15 sty 2026

Samorząd województwa dolnośląskiego planuje do 2029 r. zrewitalizować ponad 200 km linii kolejowych w regionie i przywrócić na nich połączenia pasażerskie. Do dziś udało się wyremontować niemal 80 km nieczynnych od lat szlaków kolejowych i wznowić połączenia m.in. do Karpacza czy Bielawy.

REKLAMA

Dofinansowanie na retencję deszczówki i zielono-niebieską infrastrukturę: ruszył nabór wniosków FEPW.02.02. Tarcza klimatyczna dla miast Polski Wschodniej
15 sty 2026

Intensywne opady, coraz częstsze fale upałów i okresy suszy sprawiają, że samorządy szukają rozwiązań, które realnie poprawiają odporność miasta – i to nie „kiedyś”, ale już teraz. Dane IMGW-PIB pokazują, że Polska doświadcza bezprecedensowych zmian: od połowy XX wieku średnia roczna temperatura wzrosła u nas o ponad 2°C, a w 2024 r. odnotowano rekordowo wysoką średnią roczną temperaturę (10,9°C) oraz serię zjawisk ekstremalnych, takich jak fale upałów, susze i nawalne opady.
Unia Europejska ma ok. 940 mld euro długów i jeszcze nie zaczęła ich spłacać. Komisja Europejska proponuje nowe opłaty i podatki
15 sty 2026

W Parlamencie Europejskim w Brukseli eksperci ostrzegali 14 stycznia 2026 r. przed kryzysem związanym z liczącym setki miliardów euro zadłużeniem UE. – Mamy zobowiązania do spłaty długu, ale jeszcze go nie zaczęliśmy spłacać. Mamy też inne wyzwania: demograficzne, polityczne - powiedział hiszpański ekonomista Daniel Lacalle.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA