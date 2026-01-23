Polecenie obniżenia świadczeń wydał rząd. Osobom niepełnosprawnym do dziś trudno w to uwierzyć. Tracą od 376 zł do 1128 zł (miesięcznie). Niektórzy stracili świadczenie wspierające

Wśród osób niepełnosprawnych nie gaśnie sprzeciw przeciwko zaniżaniu punktów w świadczeniu wspierającym, na podstawie Wytycznych wydanych w grudniu 2024 r. przez stronę rządową. Jak odbywa się to zaniżanie? Jest to trudne do opisania osobie nie znającej obecnego systemu przyznawania świadczenia wspierającego. Dlatego też przedstawiona w artykule afera (tak oceniają to osoby niepełnosprawne kontaktujące się z Infor.pl i jest to także moja subiektywna ocena prawnika) nie przebija się do szerszej opinii. Bo złamanie prawa odbywa się przez zaniżanie punktów w skomplikowanym algorytmie matematyczno-prawniczym. Kilka zmian w punktach (tzw. poziom potrzeby wsparcia, rodzaj testu samodzielności) i osoba niepełnosprawna traci np. 751 zł albo 1128 zł miesięcznie. Pomnóżmy to przez 12 miesięcy i otrzymamy skalę pokrzywdzenia osób niepełnosprawnych.

Wytyczne dla WZON to poniższy dokument chyba nigdy oficjalnie nie udostępniony dziennikarzom (Infor.pl otrzymał go od czytelników).

Wytyczne - pismo przewodnie

Treść Wytycznych z grudnia 2024 r. w formacie PDF:

wytyczne PDF

Wytyczne zawierają nakaz dla WZON obniżenia świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych w wieku 75+ (pozostałe trzy grupy osób niepełnosprawnych wskazuję na końcu artykułu).

Jak działa ten dokument w zakresie obniżania wartości świadczenia wspierającego?

Progi punktowe i kwotowe w świadczeniu wspierającym

Mamy 6 progów dla punktów w świadczeniu wspierającym.

Punkty Świadczenie wspierające 95–100 4 134 zł 90–94 3 383 zł 85–89 2 255 zł 80–84 1 504 zł 75–79 1 128 zł 70–74 752 zł

Po obniżeniu raptem kilku punktów w decyzji WZON osoba niepełnosprawna otrzymuje świadczenie wspierające z poziomu niższego. Są to różnice między kwotami:

4134 zł (prawidłowa wartość świadczenia wynikająca ze stopnia niesamodzielności) − 3383 zł (zaniżona wartość świadczenia wynikająca z decyzji WZON skorygowanej w dół przez Wytyczne) = 751 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej) 3383 zł (prawidłowa wartość świadczenia) - 2255 zł (zaniżona wartość świadczenia) = 1128 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej) 2255 zł (prawidłowa wartość świadczenia) − 1504 zł (zaniżona wartość świadczenia) = 751 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej) 1504 zł (prawidłowa wartość świadczenia)− 1128 zł (zaniżona wartość świadczenia) = 376 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej) 1128 zł (prawidłowa wartość świadczenia) − 752 zł (zaniżona wartość świadczenia)= 376 zł (różnica na niekorzyść osoby niepełnosprawnej)

Wytyczne działają w ten sposób, że "zabierają" niepełnosprawnemu, który ma np. 96 punktów np. 5 punktów. Niepełnosprawny spada w poniższej tabeli do przedziału 90-94 punkty. Zamiast 4134 zł zł miesięcznie otrzyma 3383 zł.

Po zastosowaniu nakazu pełnomocnika rządu ds osób niepełnosprawnych następuje spadek z np. przedziału 95-100 punktów do przedziału 90-94 punkty. Oznacza to obniżkę świadczenia wspierającego z 4134 zł do 3383 zł. To obniżka o 751 zł.

I tak to się odbywa pomiędzy poszczególnymi poziomami punktów. To są operacje prawno-matematyczne. Dlatego tak trudno dotrzeć z informacją o naruszeniu prawa do osób spoza środowiska niepełnosprawnych

Ile tracą niepełnosprawni przy zejściu z kolejnych progów punktowych w dół"?

1128 zł − 752 zł = 376 zł

1504 − 1128 = 376 zł

2255 − 1504 = 751 zł

3383 − 2255 = 1128 zł

4134 − 3383 = 751 zł

Ile osób niepełnosprawnych jest poszkodowanych?

Liczba osób poszkodowanych jest nieznana. Wnioski o świadczenie wspierające złożyło kilkaset tysięcy osób. Problem opisany w artykule dotyczy więc co najmniej kilku tysięcy osób; niektórzy mówią o kilkunastu tysiącach osób niepełnosprawnych z zaniżonym świadczeniem wspierającym. Do tego dodajmy osoby niepełnosprawne pozbawione tego świadczenia (spadły poniżej progu 70 punktów) - także na podstawie mechanizmu opisanego w artykule.

Poszkodowane są nie tylko osoby niepełnosprawne w wieku 75+

Ważne Osoby niepełnosprawne twierdzą w listach do Infor.pl, że podobny nakaz został wydany wobec niewidomych, osób z zaburzeniami słuchu oraz poruszających się na wózkach aktywnych (np. osoba sparaliżowana od pasa w dół, ale ze sprawnymi rękami). Powodem obniżania świadczeń dla tych trzech grup są właśnie sprawne ręce - świadczenie wspierające jest dla osób niesamodzielnych. Osoby odpowiedzialne za pomoc niepełnosprawnym w Polsce przyjęły (bez podstawy prawnej), że osoba mająca sprawne ręce na poziome zrobienia sobie posiłku czy otwarcia drzwi jest ... samodzielna. Podstawą tego poglądu są proste testy sprawnościowe nie mające wiele wspólnego z dorobkiem współczesnej medycyny - takie testy może przeprowadzać każda osoba (po krótkim przeszkoleniu) niezależnie od posiadania wykształcenia medycznego.

O potwierdzenie informacji, że problem dotyczy 4 grup osób niepełnosprawnych pytał niedawno RPO. Opisaliśmy to w poniższych publikacjach:

