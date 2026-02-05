REKLAMA

Radca prawny o przeliczaniu emerytur: Niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.

Radca prawny o przeliczaniu emerytur: Niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.

05 lutego 2026, 20:51
[Data aktualizacji 05 lutego 2026, 20:51]
Andrzej Hańderek
dr radca prawny Andrzej Hańderek
radca prawny
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Emeryci seryjnie wygrywają z ZUS przeliczenie emerytur. Sądy nie wypracowały jednolitego orzecznictwa
Emeryci seryjnie wygrywają z ZUS przeliczenie emerytur. Sądy nie wypracowały jednolitego orzecznictwa
Dr Andrzej Hańderek, radca prawny, w kolejnej publikacji wskazuje na brak ujednolicenia orzeczeń sądowych w sprawie ponownego przeliczenia emerytów osób, którym ZUS zgodnie z przepisami, ale niezgodnie z Konstytucją RP, obniżył wysokość emerytur powszechnych o

Orzecznictwo w sprawach art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20 jest bardzo niejednolite. Wskazana niejednolitość przejawia się na wielu płaszczyznach, przede wszystkim niektóre sądy powszechne orzekają na korzyść emerytów poprzez zmianę decyzji ZUS, inne z kolei orzekają na niekorzyść, oddalając odwołania emerytów. Również w ramach orzeczeń korzystnych, można zaobserwować spore różnice.

Zobacz również:

Emeryci seryjnie wygrywają z ZUS przeliczenie emerytur. Sądy nie wypracowały jednolitego orzecznictwa

Przedstawiam zbiór znanych mi korzystnych orzeczeń Sądów Apelacyjnych dotyczących art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wydanych po wyroku TK z 4 czerwca 2024 roku sygn. akt SK 140/20, m.in.:

  1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 marca 2025 roku sygn. akt III AUa 347/24
  2. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2025 roku sygn. akt III AUa 137/25
  3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 maja 2025 roku sygn. akt III AUa 2208/24
  4. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 403/25
  5. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 110/25
  6. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 974/25
  7. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 790/25
  8. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 161/25
  9. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2025 roku sygn. akt III AUa 58/25
  10. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 32/25
  11. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2025 roku sygn. akt III AUa 42/25
  12. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 345/25
  13. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 449/25
  14. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 125/25
  15. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 sierpnia 2025 roku sygn. akt III AUa 239/25
  16. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25
  17. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25
  18. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25
  19. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 września 2025 roku sygn. akt III AUa 438/25
  20. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1969/25
  21. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 września 2025 roku sygn. akt III AUa 1751/25
  22. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 września 2025 roku sygn. akt III AUa 429/25
  23. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 września 2025 roku sygn. akt III AUa 535/25
  24. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2025 roku sygn. akt III AUa 709/25
  25. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2025 roku sygn. akt III AUa 1954/25
  26. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 419/25
  27. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 października 2025 roku sygn. akt III AUa 382/25
  28. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 października 2025 roku sygn. akt III AUa 565/25
  29. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 13 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 226/25
  30. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 160/25
  31. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 listopada 2025 roku sygn. akt III AUa 147/25
  32. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 987/25
  33. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1472/25
  34. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 grudnia 2025 sygn. akt III AUa 707/25
  35. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 437/25
  36. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2791/25
  37. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 1429/25
  38. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 772/25
  39. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 2025 roku sygn. akt III AUa 2811/25
  40. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 171/25
  41. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 508/25
  42. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 2317/25
  43. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 564/25
  44. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2026 roku sygn. akt III AUa 1194/25
Wszystkie orzeczenia zostały ujęte w formie tabelarycznej wraz z wyszukiwarką i są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Hańderek pod linkiem:

Orzeczenia zostały przedstawione z punktu widzenia 4 zagadnień, tj.:

1. zakresu sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur, o jakie pomniejszono podstawę obliczenia emerytury w wieku powszechnym;

2. wyrównania;

3. odsetek;

4. szacunkowej kwoty, o jaką wzrośnie emerytura po uprawomocnieniu się orzeczenia (szacunkową kwotę podaję tylko w przypadku, gdy w treści uzasadnienia wyroku, sąd przywołuje wartość dokonanych w decyzji emerytalnej potrąceń oraz dalszą długość trwania życia).

Za wyrok w pełni korzystny uznaję wyrok odpowiadający co najmniej rozwiązaniu legislacyjnemu przewidzianemu dla rocznika 53’ (art. 194i oraz 194j ustawy emerytalnej).

Jak dotąd z takimi rozstrzygnięciami spotkałem się w przypadku orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Taki pogląd został wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 5 września 2025 roku sygn. akt III AUa 724/25, z dnia 4 września 2025 roku sygn. akt III AUa 741/25 oraz z dnia 3 września 2025 roku sygn. akt III AUa 704/25.

Mając na uwadze wskazane powyżej 3 zagadnienia, „wzorcowy” korzystny wyrok powinien uwzględniać:

1. pełny zakres sumy kwot pobranych wcześniejszych emerytur, tj. możliwość ponownego obliczenia emerytury bez uwzględniania wszystkich pobranych przez emeryta wcześniejszych emerytur;

2. wyrównanie za okres do dnia przyznania emerytury w wieku powszechnym do dnia wydania decyzji o ponownym obliczeniu emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej;

3. odsetki od dnia wydania przez ZUS pierwszej decyzji emerytalnej o przyznaniu emerytury w wieku powszechnym.

Ważne

Emerytom, którzy uzyskali mniej korzystny wyrok od ww. „wzorcowego”, pozostaje środek odwoławczy w postaci apelacji lub skargi kasacyjnej.

Więcej informacji w temacie wyroku TK z dnia 4 czerwca 2024 r. sygn. akt SK 140/20, w tym test do sprawdzenia, czy wyrok TK dotyczy sytuacji emeryta, a także propozycję wniosku o ponowne przeliczenie emerytury oraz propozycję odwołania od decyzji odmownej ZUS, można przeczytać na stronie kancelarii pod linkiem

