Bon senioralny to jakby budżet dał 1000 zł ojcu, który nie płaci alimentów. A bezdzietna wdowa 75+ bez wsparcia

Bon senioralny obchodzi i wypacza (w mojej ocenie) przepisy o alimentacji. Bo 40-letni syn zamiast opiekować się swoją matką (wykonując obowiązek alimentacji), otrzyma od rządu bon o wartości do 2150 zł miesięcznie. Z tych pieniędzy będzie opłacony asystent. W ten sposób Państwo przejmuje w praktyce obowiązek opieki od 40-latka nad jego matką. Widzę tu analogię do przejęcia przez państwo obowiązku wypłaty alimentów przez ojca na rzecz dziecka po rozpadzie małżeństwa (dodajmy ojca, który ma pieniądze na alimenty). Wszyscy chyba uznają, że sytuacja z takim dofinansowaniem nie jest prawidłowa.

Wszystko to jest winą Ministerstwa, które przyjęło taką konstrukcję bonu senioralnego:

Podstawa prawna Bon senioralny na usługi wsparcia dla seniora otrzymuje jego małżonek lub zstępny, na którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809 oraz z 2025 r. poz. 897) ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz który od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku ma dochody m.in. z pracy albo firmy.

Następnie z tego bonu świadczone są usługi dla ojca, matki albo dziadków osoby, która otrzymała bon. I tak konstrukcja prawna powoduje, że w praktyce 40-latek zobowiązany do alimentacji swoich rodziców (o ile są w niedostatku), zostaje przez Państwo zwolniony i wyręczony z tego obowiązku.

Czytelnicy mają wątpliwości co do ustawy o bonie senioralnym

W ich opinii Ministerstwo stworzyło ustawę, która niezasadnie finansuje osoby starsze mające dzieci (które mogą pomóc w opiece nad ojcem albo matką) i jednocześnie pozbawia tej pomocy emerytów nie mających dzieci.

Przykład listu:

Toczą się prace nad ustawą o bonie senioralnym. Już wiemy, że z programu będą mogły skorzystać osoby, które: 1) w dniu składania wniosku ukończyły 75 lat, 2) mają realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny, 3) mają dzieci lub wnuki aktywne zawodowo, 4) spełniają kryteria dochodowe (ich wysokość ma być aktualizowana każdego roku). No i tak: ad punkt 1) ukończyłam 75 lat, mam orzeczenie o umiarkowanej niepełnosprawności, ad punkt 4) kryterium dochodowe spełniam (emerytura brutto 2.295,08 plus dodatek pielęgnacyjny 348,22 = 2.643,30 zł brutto/2.436,74 zł netto), ad punkt 2) mam realne potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić członkowie rodziny. To się zgadza, członkowie rodziny nie mogą zaspokoić moich potrzeb opiekuńczych, ponieważ jestem samotna i nie mam żadnej rodziny. A ponieważ nie mam rodziny, więc tym samym nie spełniam kryterium punktu 3), czyli nie mam ani dzieci ani wnuków aktywnych zawodowo. Zastanawiam się więc dlaczego osoby starsze, samotne, o niskich dochodach, w dodatku ponoszące wszystkie koszty utrzymania i eksploatacji mieszkania, bez wsparcia finansowego rodziny, zgodnie z projektem ustawy nie będą mogły skorzystać z pomocy, wynikającej z założeń utworzenia bonu, o którym mowa. Wbrew pozorom osób żyjących samotnie nie jest tak mało. Serdecznie pozdrawiam

Ministerstwo Rodziny powołuje się na aktywację zawodową opiekunów osób 75+

Czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji:

Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o przyznanie bonu senioralnego na rzecz seniora jest zstępny, na którym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2809) ciąży obowiązek alimentacyjny. Obowiązek taki ciąży m.in. na dzieciach lub wnukach seniora. Jest to instytucja prawna, która ma pozwolić zapewnić środki utrzymania członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Dlatego projektodawca chce wesprzeć zstępnych będących aktywnymi uczestnikami rynku pracy w opiece nad seniorami, którzy ze względu na swój wiek mogą wymagać pomocy drugiej osoby. Konieczność łączenia pracy zawodowej i opieki nad seniorem, niejednokrotnie zmusza osoby do rezygnacji z pracy. Aby zapobiegać takiemu zjawisku, projektodawca przygotował rozwiązanie mające na celu wsparcie osób aktywnych zawodowo, które pozwoli na ich dalszą aktywność zawodową.

Ale konstrukcja bonu senioralnego nie ma nic wspólnego z ww. opisem. Dostanie go każdy syn albo córka, którzy pracują/mają firmę, o ile spełniają warunek dochodów nie wyższych niż 6700 zł brutto (dla osoby bez rodziny) albo 10 000 zł brutto (dla osoby z rodziną). Ustawa nie "wyłapuje" w żaden sposób osób, które muszą rezygnować z pracy bo opiekują się rodzicami. Nie ma w ustawie wywiadów środowiskowych sprawdzających taką sytuację. Nikogo nie interesuje stan faktyczny. Bon otrzyma każde pracujące dziecko z określonym limitem dochodu

Prowadzi to do następującej sytuacji:

Bon senioralny jest dla dorosłych dzieci, które mają pieniądze. Świadczenie otrzymają także osoby, które porzucają rodziców w szpitalach przed urlopem.

To przypadek ekstremalny - podaję go dla pokazania, że ustawa zawiera słabe punkty w swojej konstrukcji.

Samotni emeryci nie dostaną nowego świadczenia

Rodzice bez dzieci nie dostawą świadczeń z bonu (pozostaje im MOPS - usługi opiekuńcze i zasiłki). Emeryt w wieku 75+ mający trójkę dzieci zarabiających po 6000 zł brutto otrzyma świadczenia z bonu senioralnego w kwocie do 2150 zł. Natomiast w identycznej sytuacji finansowej emeryt bez dzieci, nie otrzyma żadnego wsparcia.