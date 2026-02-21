REKLAMA

Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Bez rozszerzenia dodatku dopełniającego. Niepełnosprawni odsyłani do świadczenia wspierającego i asystencji

Bez rozszerzenia dodatku dopełniającego. Niepełnosprawni odsyłani do świadczenia wspierającego i asystencji

21 lutego 2026, 13:32
21 lutego 2026, 13:32
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Bez rozszerzenia dodatku. Niepełnosprawni są odsyłani do świadczeń, z których nie mogą skorzystać
Bez rozszerzenia dodatku. Niepełnosprawni są odsyłani do świadczeń, z których nie mogą skorzystać
Shutterstock

Niepełnosprawni: "Odsyłacie nas do niedostępnych świadczeń. Albo nieistniejących". Coraz więcej takich opinii bo rząd nie kończy prac na ustawą o dodatku dopełniającego dla osób niepełnosprawnych na rentach chorobowych. Obecnie taki dodatek (2704 zł brutto) mają wyłącznie osoby niepełnosprawne z rentą socjalną (wymagane jest potwierdzenie niesamodzielności). To około 1/3 wszystkich rencistów socjalnych. Rząd systematycznie w pismach-apelach o zrównanie praw osób niepełnosprawnych informuje o 1) trwaniu prac i 2) odsyła do świadczenia wspierającego i/albo ustawy o asystencji, z których to świadczeń osoby niepełnosprawne na rencie chorobowej w praktyce nie mogą korzystać.

Przypominamy. Politycy rządowi w 2023 roku obiecali osobom niepełnosprawnym podniesienie renty socjalnej do wysokości pensji minimalnej (w 2026 r. 4806,00 zł brutto po podwyżce o 140 zł.). Od samego początku złożenia tej obietnicy wiadomo było, że jest nierealna bo nie ma takich w budżecie. Politycy wprowadzili więc rozwiązanie zastępcze – dodatek dopełniający (od 1 marca 2026 r. 2704 zł brutto). Ale tylko tych osób niepełnosprawnych z rentą socjalną, które są niesamodzielne. To w praktyce najwyższy stan niepełnosprawności, który dotyczy około 1/3 rencistów socjalnych. Reszta (2/3) bez dodatku, czyli tylko z waloryzacją rzędu 5,3% podstawowej renty. Pominięci są z dodatku dopełniającego także renciści chorobowi (w całości).

Taki jest kontekst obecnej sytuacji: Osoby niepełnosprawne na rentach chorobowych próbują wywrzeć presją w sprawie rozszerzenia dodatku dopełniającego (dziś 2704 zł brutto_ do renty socjalnej na rencistów z niezdolnością do pracy. Nie ma to po prostu pieniędzy. Ta prozaiczna przyczyna powoduje, że:

1) Rząd robi wszystko co się da, aby odwlec w czasie ukończenie projektu ustawy i skierowania go do Sejmu.

2) Osoby niepełnosprawne wnoszą petycje i wpływają na rząd interpelacjami poselskimi, aby zmusić go do skierowania ustawy do Sejmu.

Przykład

Poniżej przykład petycji z 22 stycznia 2026 r.

petycja

petycja

gov.pl

petycja

petycja

gov.pl

A to odpowiedź rządu w formacie PDF:

odpowiedź

odpowiedź

Wynika z niej, że:

Projekt ustawy o dodatku dopełniającym dla rencistów z niezdolnością do pracy

Wniosek o wpis projektu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został złożony do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół do Spraw Programowania Prac Rządu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zobowiązany do zaopiniowania powyższego wniosku o wpis, odroczył podjęcie decyzji o wpisie do czasu dokonania analizy systemu świadczeń socjalnych pobieranych przez osoby z niepełnosprawnościami we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów i Gospodarki. Po otrzymaniu przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 1 Polityki Społecznej, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki, roboczego projektu raportu przeglądu wydatków w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ponownie został złożony do KPRM wniosek o wpis projektu ustawy do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Ważne

Na dzień dzisiejszy, po uwagach zgłoszonych przez KPRM, trwają prace związane z aktualizacją wniosku o wpis do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Trwa przesuwanie rencistów w stronę świadczenia wspierającego

Jak przy każdej takiej petycji ministerstwo obszernie opisuje obowiązującą ustawę z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która weszła w życie 1 stycznia 2024 r., co buduje wrażenie, że to właśnie ten instrument ma w praktyce „zagospodarować” potrzeby wielu dorosłych osób z niepełnosprawnościami zamiast szybkiego wprowadzenia dodatku dopełniającego dla rencistów z niezdolnością do pracy.

Świadczenie wspierające jest dla nich jednak w praktyce niedostępne.

Świadczenie wspierające kierowane jest do osób w wieku od 18 lat, posiadających decyzję o poziomie potrzeby wsparcia wydawaną przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności na podstawie ustawy o rehabilitacji, przy czym uprawnienie przysługuje wyłącznie przy wysokiej skali potrzeb – od 70 do 100 punktów. Wysokość świadczenia jest zróżnicowana i zależy od uzyskanego poziomu potrzeby wsparcia, a celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z „szczególnymi potrzebami życiowymi” tych osób, w tym kosztów opieki i rehabilitacji. Konstrukcja ta powoduje, że renciści z orzeczoną niezdolnością do pracy i jednocześnie z dużą potrzebą wsparcia są de facto odsyłani do nowego, punktowego mechanizmu świadczenia wspierającego, zamiast otrzymać prosty, systemowy dodatek dopełniający na wzór tego, który już przysługuje rencistom socjalnym.

Przesuwanie rencistów w stronę ustawy o asystencji osobistej (projekt, a nie dostępne świadczenie)

Drugim kierunkiem, który rząd mocno eksponuje w piśmie, jest projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, przedstawiany jako kluczowy element realizacji prawa do niezależnego życia. Ministerstwo podkreśla, że celem tej ustawy ma być systemowe uregulowanie dostępu do usługi asystenta osobistego – indywidualnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, których osoba z niepełnosprawnością nie może wykonywać na równi z innymi, tak aby umożliwić jej aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. W piśmie wyraźnie zaznaczono jednak, że jest to wciąż etap legislacyjny: projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 28 października 2025 r., skierowany do Sejmu, a pierwsze czytanie odbyło się 21 listopada 2025 r.; obecnie prace prowadzi nadzwyczajna podkomisja sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Wnioski! MRPiPS przedstawia projekt asystencji osobistej obok świadczenia wspierającego jako dowód szerokich działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, co w praktyce może oznaczać, że renciści z niezdolnością do pracy – zamiast oczekiwanego, prostego dodatku finansowego – są odsyłani do dwóch innych, bardziej złożonych i jeszcze nie w pełni dostępnych filarów: świadczenia wspierającego i przyszłej, wciąż nieuchwalonej ustawy o asystencji osobistej

Źródło: INFOR
