REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Pomoc społeczna » Ciężko niepełnosprawny ojciec 75+ zdaniem WZON samodzielny w urzędzie

Ciężko niepełnosprawny ojciec 75+ zdaniem WZON samodzielny w urzędzie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 lutego 2026, 20:37
[Data aktualizacji 27 lutego 2026, 20:37]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
WZON: Świadczenie wspierające - odwołanie może pogorszyć sytuację osoby niepełnosprawnej
WZON: Świadczenie wspierające - odwołanie może pogorszyć sytuację osoby niepełnosprawnej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Córka pisze: Dostałam decyzje taty i martwi mnie przedostatni punkt, tata nie załatwi żadnych spraw urzędowych. Problem z pamięcią . Czy ktoś ma może ten sam problem? Nie wiem czy się odwoływać. Dziękuję za każdą informacje". Córce chodzi o to, że osoba w wieku 92 (Alzheimer) została uznana za zdolną do "załatwiania samodzielnie sprawy w urzędzie".

WZON: Świadczenie wspierające - odwołanie może pogorszyć sytuację osoby niepełnosprawnej

WZON przyznał 82 punkty w świadczeniu wspierającej staruszkowi (wiek prawdopodobnie 92 lata, Alzheimer). Ku zaskoczeniu córki jej tata został uznany za osobę w pełni samodzielną do kontaktów z urzędami. W systemie świadczenia wspierającego "w pełni samodzielny" oznacza zero punktów w pozycji "załatwianie spraw urzędowych". 0 pkt = osoba niepełnosprawna jest samodzielna (tu co do wizyt w urzędzie).

REKLAMA

REKLAMA

świadczenie wspierające

świadczenie wspierające

Media

Wiek 92 lat i Alzheimer i przyznanie pełnej samodzielności osobie co do spraw w tym wieku rodzi następujące pytanie Internautów:

Przykład

„Nie rozumiem, dlaczego 92-latkowi z Alzheimerem dają zero za dokonywanie spraw finansowych, zero, jak on tego nie robi, bo nie jest w stanie, i komisja to wiedziała?”

REKLAMA

Internauci podają takie wytłumaczenia tej sytuacji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład

„Pod ten punkt komisja ma wytyczne, że starsza osoba nie może dostać maksymalnej punktacji, ponieważ osoba zdrowa, np. 75+, też nie załatwi samodzielnie sprawy urzędowej. Te wytyczne dotyczą starszych osób – w 9 punktach. Takie wyjaśnienie przekazano mi na komisji mamy.”

Chodzi tu o wytyczne rządu, które od grudnia 2024 r. nakazują WZON obniżać punkty osobom niepełnosprawnym w wieku 75+.

Polecamy KSeF - podręcznik

KSeF – jak wdrożyć

Instrukcje KSeF. 15 praktycznych procedur dla podatników

Co teraz zrobić z 82 punktami w świadczeniu wspierającym? Odwoływać się od decyzji WZON, czy nie?

Przykład

„82 punkty to naprawdę niewiele. Ja na Twoim miejscu chyba bym się nie odwoływała, bo to tylko jedna kwestia, a i tak nikt za Ciebie tego nie załatwi. Można co najwyżej dostać jakąś pomoc, jeśli rzeczywiście się należy. W praktyce chodzi tylko o podwyższenie świadczenia o jakąś kwotę, a przez formalności urzędowe może się okazać, że niewiele to da. A jeśli nawet coś przyznają, to co potem?”

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Przykład

„Moja mama dostała 82 pkt. Odwołałam się. Mamy podobną sytuację do tej, którą opisujesz. Po odwołaniu otrzymałyśmy 94 pkt. Warto się odwołać.”

Przykład

Proszę się nie odwoływać - dostanie mniej punktów (tak teraz robią). Za dwa miesiące złożyć wniosek o pogorszeniu zdrowia.

W odpowiedzi, jaką otrzymała (od córek i synów opiekujących się swoimi bliskimi)jest wiele głosów ostrzegających przed odwołaniem od decyzji WZON. Bo po odwołaniu do WZON jest możliwe, że jej tata będzie miał jeszcze gorszą sytuację. Jak to możliwe? Przecież w polskim prawie obowiązuje zasada, że odwołanie nie może pogorszyć sytuacji odwołującego. Jest to ujęte w łacińską formułą "zakaz reformatio in peius". Jeżeli coś urząd przyznał np. osobie niepełnosprawnej w pierwszej instancji, to w drugiej, nie można mu tego odebrać.

W praktyce zasady tej nie stosuje się wobec decyzji urzędów dotyczącej staniu zdrowia osoby niepełnosprawnej. WZON i sądy argumentują, że stan zdrowia nie jest klasycznym elementem decyzji administracyjnej albo wyroku sądu. Podaje się przykład, że w I instancji urząd uznał osobę widzącą za niewidomą. Więc logiczne jest, że II instancja koryguje w dół np. stopień niepełnosprawności czy punkty w świadczeniu wspierającym.

Problem jest, że pomimo tej argumentacji w Polsce obowiązuje "zakaz reformatio in peius" (jako dorobek prawa).

Podstawa prawna

art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego - Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

I właśnie sytuacja osoby widzącej uznanej w I instancji za niewidomą odpowiada temu fragmentowi przepisu: "zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny"/

Powiązane
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Kody i kwoty w 2026 roku
PFRON: W 2026 r. niepełnosprawni z punktami preferencyjnymi. Punkty mogą dać dopłatę do samochodów za 230 000 zł i 300 000 zł
PFRON: W 2026 r. niepełnosprawni z punktami preferencyjnymi. Punkty mogą dać dopłatę do samochodów za 230 000 zł i 300 000 zł
Dopłaty do samochodów. W PFRON niszcząca niepełnosprawnych kolejność wniosków. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
Dopłaty do samochodów. W PFRON niszcząca niepełnosprawnych kolejność wniosków. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Reforma wynagrodzeń pracowników samorządowych. Jakie jest stanowisko rządu?
27 lut 2026

Związek Gmin Wiejskich RP skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pismo, w którym domagał się kompleksowej reformy płac w jednostkach samorządu terytorialnego. Zagadnienia dotyczące wprowadzenia systemowych rozwiązań w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych będą przedmiotem analiz – poinformowało MRPiPS.
Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta. Gminy płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System zawodzi
26 lut 2026

Dlaczego Polacy płacą podwójnie na bezdomne zwierzęta? Problem ukazuje rażącą i systemową niegospodarność gmin. Płacą za zwierzęta, których w schroniskach nie ma. System, który zawodzi, należy zmienić. Oto propozycje rozwiązań.
Ciężko niepełnosprawny ojciec 75+ zdaniem WZON samodzielny w urzędzie
27 lut 2026

Córka pisze: Dostałam decyzje taty i martwi mnie przedostatni punkt, tata nie załatwi żadnych spraw urzędowych. Problem z pamięcią . Czy ktoś ma może ten sam problem? Nie wiem czy się odwoływać. Dziękuję za każdą informacje". Córce chodzi o to, że osoba w wieku 92 (Alzheimer) została uznana za zdolną do "załatwiania samodzielnie sprawy w urzędzie".
Rząd zmienia przepisy o azbeście – koniec kar, uproszczone deklaracje i nowe zasady usuwania
25 lut 2026

Ministerstwo zapowiada uproszczenie przepisów i wycofanie kar za brak deklaracji dotyczących azbestu. Samorządy alarmują jednak, że bez realnego finansowania usunięcie niebezpiecznych wyrobów do 2032 roku może okazać się nierealne.

REKLAMA

Zamówienia publiczne: jak skutecznie projektować obiekty użyteczności publicznej? Kluczowe decyzje zapadają przed ogłoszeniem przetargu
25 lut 2026

Rosnące koszty inwestycji, presja efektywnego wykorzystania środków publicznych oraz coraz większa złożoność projektów sprawiają, że przygotowanie inwestycji publicznych w 2026 r. wymaga strategicznego podejścia już na etapie planowania. Odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia, realistyczne szacowanie budżetu oraz wykorzystanie właściwych narzędzi, może w praktyce przesądzić o powodzeniu inwestycji. Oto kluczowe działania, które pozwalają zamawiającym projektować obiekty użyteczności publicznej w sposób bardziej efektywny ekonomicznie i organizacyjnie.
Ta gmina chce płacić 1500 zł za adoptowanie psa. "Becikowe na 4 łapy" [PROJEKT UCHWAŁY]
24 lut 2026

Gmina Sońsk (woj. mazowieckie) chce wprowadzić program „Becikowe na 4 łapy” czyli 1,5 tys. zł dotacji za adopcję psa odłowionego na jej terenie i czekającego w schronisku w Pawłowie. W czwartek o wprowadzeniu pomysłu zadecydują lokalni radni.
Nowe zasady leczenia Ukraińców w Polsce. Co się zmieni 5 marca?
24 lut 2026

Od 5 marca bezpłatne leczenie będzie przysługiwało tylko obywatelom Ukrainy, którzy są ofiarami tortur, a także dzieciom i kobietom w ciąży. Pozostali Ukraińcy, którzy uciekli do Polski przed wojną, aby korzystać z publicznego systemu, będą musieli płacić składkę zdrowotną.
Ponad 4 tys. nowych miejsc w żłobkach. To ważna zmiana dla rodziców w tych gminach
23 lut 2026

Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska poinformowała w poniedziałek, że na Lubelszczyźnie powstało ponad 4,1 tys. nowych miejsc w żłobkach. W 43 gminach w regionie po raz pierwszy uruchomiono usługi żłobkowe - dodała.

REKLAMA

Bocian Krutek już w Polsce. Czy jego powrót oznacza koniec zimy?
23 lut 2026

Bocian Krutek zwiastun wiosny, którego lot do Polski śledzili wyczekujący końca zimy jest już w Krutyni na Mazurach. Bociek jest wycieńczony; przebywa na obserwacji w Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Bocianów.
Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy?
23 lut 2026

Wiatraki: kto zapłaci za demontaż po 25-30 latach pracy turbiny wiatrowej? Czy to będzie problem gminy lub właściciela gruntu, na którym stoi wiatrak? Jakie są przepisy?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA