Od 23 lat owszem jest dla osób niepełnosprawnych 78% w uldze komunikacyjnej. Ale są limity celów podróży. I wieku. I dalej nie ma szans na urealnienie wymogów

Ulga komunikacyjna 78% dla osób niepełnosprawnych to duża zniżka, ale ograniczenia w jej stosowaniu ograniczają jej popularność. ulga jest tylko wtedy, gdy podróż pociągiem czy autobusem ma wskazany w ustawie cel. Limity celu podróży dotyczą tylko przejazdu między miejscem zamieszkania a takimi placówkami jak szpital, szkoła (jest także turnus rehabilitacyjny. Z ulgi mogą skorzystać niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 24 lat i 26 lat. Od lat postuluje się o urealnienie przesłanek skorzystania z ulgi. Rząd nie zgadza się na zmiany.

Co prawda w resorcie infrastruktury trwają prace związane z wprowadzeniem rozwiązań mających na celu ułatwienie pasażerom podróżowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów komunikacji (osobowej/pospiesznej/ekspresowej) w oparciu o:

REKLAMA

REKLAMA

1) różne rodzaje biletów (nie tylko jednorazowe i miesięczne imienne) i

2) niezależnie od celu podróży (który został np. precyzyjnie określony w przypadku ulgi 78% dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów),

Ale nie obejmują one rozszerzania (ujednolicania) uprawnień na kolejne grupy osób niepełnosprawnych (np. w zależności od stopnia niepełnosprawności). Dlaczego nie ma takich prac w tym ministerstwie? Nie jest to kompetencja Ministra Infrastruktury.

REKLAMA

Źródło powyższych informacji: link

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawą ulgi 78% jest orzeczenie o niepełnosprawności

Takie rozwiązanie tej ulgi powoduje, że w miejscu publicznym trzeba okazywać orzeczenie o niepełnosprawności. Nie podoba się to wielu osobom. W ich imieniu interpelację nr 16083 do ministra infrastruktury złożyła posłanka Krystyna Skowrońska. Wskazała takie kłopoty w korzystaniu z tej ulgi:

Brak jasnych i jednoznacznych informacji o dokumentach uprawniających do ulg (poza samym orzeczeniem o niepełnosprawności).

Nieczytelne lub niespójne informacje na stronach przewoźników i w innych dostępnych źródłach.

Dowiadywanie się o wymaganych dokumentach dopiero w kasie biletowej lub podczas kontroli w pociągu.

Konieczność omawiania wrażliwych kwestii zdrowotnych dziecka w obecności innych osób (np. przy kasie lub w trakcie kontroli).

Ryzyko naruszenia prywatności dziecka i rodziców związane z ujawnianiem informacji zdrowotnych.

Obowiązek okazywania orzeczenia o niepełnosprawności w formie ujawniającej dane wrażliwe.

Możliwość stygmatyzacji dziecka podczas publicznego okazywania dokumentów (np. w kolejce lub przy kasie).

Podstawa prawna do korzystania z ulgi 78%

Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (link do tekstu jednolitego).

Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych; 2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.

Dodatkowym ograniczeniem jest to, że uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do:

przedszkola,

szkoły,

szkoły wyższej,

placówki opiekuńczo-wychowawczej,

placówki oświatowo-wychowawczej,

specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,

specjalnego ośrodka wychowawczego,

ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,

DPS,

ośrodka wsparcia,

ZOZ,

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także

na turnus rehabilitacyjny.

Ulgą objęta jest także trasa powrotna.

Ulga 50% w komunikacji dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością (źródło: m.st. Warszawa

Bezpłatne i ulgowe przejazdy

Do bezpłatnych przejazdów są uprawnione osoby, które:

1. ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

2. ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:

· symbol 04 - O · symbol 01 - U · symbol 12 - C · symbol 03 - L – od 25 grudnia 2019 r.

3. nie ukończyły 26. roku życia i mają stwierdzoną niepełnosprawność (posiadających orzeczenie z określonym stopniem niepełnosprawności lub bez).

Do ulgowych przejazdów (50% zniżki) są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.